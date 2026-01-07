به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا دبیر در مراسم افتتاح موزه ملی کشتی، گفت: شانس آوردیم المپیک ۲۰۲۰ کرونا آمد. روزی که کشتی را تحویل گرفتیم معلوم نبود چه بلایی در المپیک سرمان می‌آمد. یک سال المپیک به تعلیق خورد تا کار کنیم و حداقل ۴ مدال بگیریم. تیم نهم و یازدهم دنیا را به من تحویل دادند. این را می‌گویم چون بدانند چه تحویل داده‌اند.

رییس فدراسیون کشتی افزود: یاد و خاطره مرد بزرگ ایران آقا تختی را گرامی می‌دارم که افتخار کشتی ایران بود. تختی مرد با اخلاص بود. هر کاری کنیم اخلاص در آن نباشد فایده ندارد. تختی اخلاص داشت که خدا او را خرید و گرنه بالا نمی‌رفت و در زمین می‌ماند. او باعث افتخار جامعه کشتی شد و پرچم کشتی را بالا برد. تختی از کشتی بهره برداری نکرد و کشتی را برای خودش سکو نکرد.

وی خاطرنشان کرد: روزی که فدراسیون را تحویل گرفتم یکی از مدال‌های قهرمانان جهان و المپیک که آقای طالقانی در خانه کشتی گذاشته بود وجود نداشت. به هر کسی می‌گفتم مدال بده می‌گفتند ما دادیم. خب آن رییس فدراسیون ‌های آن فاصله بیایند جواب بدهند که مدال‌ها کجاست. اصلا کاپی نبود که یکی هم بیرون برای فروش گذاشته بودند. از صالحی امیری می‌خواهم در ثبت این مدال‌ها که به موزه آورده‌ایم کمک کنند.

دبیر تصریح کرد: به فرح‌وشی و سیف‌پور و بقیه گفتیم مدال‌هایتان را بدهید؛ گفتند ما قبلا به فدراسیون داده‌ایم. نزدیک ۳۰۰ مدال جهانی و المپیک در کشتی داریم. خیلی‌ها به موزه امام رضا تقدیم کرده‌اند. ما از ۱۲۸ مدال دار جهان و المپیک توانستیم ۱۱۳ مدال را جمع کنیم. به بچه‌های فردین به سختی و از لایه‌های مختلف رسیدم.

دبیر گفت: خوشحالم که این موزه شناسنامه کشتی ایران می‌شود. کشتی جزوی از فرهنگ ایران است و خوشحالم اثر بچه‌ها در اینجا می‌ماند. اینجا ۱۲ هکتار است و در آینده یک مجموعه بزرگ می‌شود. ما که نیستیم اما مردم می‌ آیند و می‌بینند.

رییس فدراسیون کشتی افزود: اینکه کشتی در تاریخ ما چه بوده در شاهنامه کشتی جمع‌آوری می‌شود. امیدوارم این موزه‌ای که ما گذاشتیم بعدی‌ها حفظ کنند. صالحی امیری چون خودش در کمیته المپیک موزه ساخته و حدود ۲۵۰۰ قطعه جمع کرده می‌داند چقدر این کار سخت است. امیدوارم رشته‌های دیگر هم این کار را برای قهرمانانشان بکنند هر چند همیشه گفته‌ام کشتی با فاصله ورزش اول ایران است.