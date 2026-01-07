موضع سخت ترامپ در قبال ایران تحت تأثیر نتانیاهو است/ ربودن مادورو بدون هماهنگی با بدنه دولت ونزوئلا انجام نشده است

پروفسور «هونگدا فون» می‌گوید موضع سخت ترامپ در قبال ایران عمدتاً تحت تأثیر نتانیاهو است و می‌افزاید: «هیچ منطقی ندارد که اسرائیل بخواهد همسایگانش ضعیف باشند و نتوانند چالشی امنیتی برای آن ایجاد کنند.»

مدیر مرکز چین–خاورمیانه در دانشگاه شائوشینگ چین معتقد است سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا نیز نگرش دولت ترامپ نسبت به ایران را تقویت کرده است. علاوه بر این، روابط نسبتاً خوب ایران با روسیه و چین نیز باعث نارضایتی ترامپ شده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، پس از تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران پس از سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا و همچنین دخالت‌های آنان در امور داخلی ایران با حمایت از آشوبگران در کشور و نیز ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط دولت ترامپ، تابناک با پروفسور «هونگدا فون»، مدیر مرکز چین–خاورمیانه در دانشگاه شائوشینگ چین، گفت‌و‌گو کرده است.

*ترامپ اخیراً به‌طور بی‌سابقه‌ای از آشوبگران در ایران حمایت کرده و اعلام کرده است اگر دولت ایران با آنها برخورد کند، آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. چرا ترامپ چنین رویکرد بی‌سابقه‌ای اتخاذ کرده است؟

در واقع ایران هیچ تهدیدی برای منافع اساسی ایالات متحده ایجاد نمی‌کند. موضع سخت رئیس‌جمهور ترامپ در قبال ایران عمدتاً تحت تأثیر دولت نتانیاهو در اسرائیل است.

سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا نیز نگرش دولت ترامپ نسبت به ایران را تقویت کرده است. علاوه بر این، روابط نسبتاً خوب ایران با روسیه و چین نیز باعث نارضایتی ترامپ شده است.

*آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران به حملات پیشگیرانه متوسل خواهند شد. شما این رویکرد جنگ پیشگیرانه علیه برنامه موشکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من این موضوع منطقی نیست. اسرائیل می‌خواهد همسایگانش ضعیف باشند و نتوانند چالش امنیتی برای آن ایجاد کنند. اسرائیل بیش از حد بر امنیت مطلق خود متمرکز است و این می‌تواند به‌راحتی منجر به درگیری با دیگر کشور‌ها شود.

از نظر نظامی، ایران تهدید بسیار کمتری برای ایالات متحده محسوب می‌شود که بار دیگر نشان‌دهنده جانبداری بی حد و حصر آمریکا به نفع اسرائیل است.

*آمریکا رئیس‌جمهور ونزوئلا، مادورو، را ربوده تا او را محاکمه کند. این اقدام را از منظر حقوق بین‌الملل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر بیش از پیش آشفته شده و حقوق بین‌الملل روزبه‌روز بیشتر نادیده گرفته می‌شود. رویه ثابت واشنگتن این است که ابتدا اهداف خود را تعریف کرده و سپس اقدام می‌کند.

برای مثال، ایالات متحده نخست از به‌رسمیت شناختن مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا خودداری کرد و او را به‌جای رئیس‌جمهور، همچون یک مظنون جنایی تلقی کرد. آمریکا بر اساس «قانون جنگل» عمل می‌کند که برای صلح و امنیت جهانی بسیار خطرناک است.

*ترامپ اصرار دارد که هیچ تماسی میان آمریکا و افراد نزدیک به مادورو وجود نداشته، اما او با معاون مادورو برای ادامه حضور در قدرت توافق کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ادعای او درباره عدم تماس، دروغ باشد. نظر شما چیست؟

باور ندارم واشنگتن پیش از دستگیری مادورو با هیچ نیرویی یا فردی در ونزوئلا تماس نداشته باشد. خود دولت ترامپ گفته بود که برنامه بازداشت مدت‌ها در حال آماده‌سازی بوده است. آمریکا قطعاً فقط مادورو را نمی‌خواست؛ دستیابی به اهداف دیگر به‌وضوح نیازمند همکاری افرادی در داخل ونزوئلا بود.

*اقدام آمریکا در ونزوئلا چه تأثیری بر منافع چین در این کشور و به‌طور کلی در آمریکای لاتین خواهد داشت؟

تا این لحظه، بازداشت مادورو یک شرمساری برای دیپلماسی چین محسوب می‌شود، به‌ویژه با توجه به اینکه او درست پیش از بازداشت با یک هیئت چینی دیدار کرده بود.

روشن است که چین ده‌ها میلیارد دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده و من برای امنیت آن دعا می‌کنم. با توجه به استراتژی جدید امنیت ملی دولت ترامپ، روابط آینده ونزوئلا و چین قطعاً با مانع روبه‌رو خواهد شد.