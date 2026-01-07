کشف ۱۵ تن روغن احتکار شده
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران تهران از کشف سه انبار بزرگ روغن احتکار شده در ورامین خبر داد.
به گزارش تابناک؛ سردار دلاور القاصی مهر فرمانده ویژه انتظامی شرق استان تهران در خصوص کشف روغن احتمالی در ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد:کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در شهرستان ورامین توسط عده ای سود جو و فرصت طلب انجام شده بود که در یک عملیات تیمی این انبار ها کشف شد.
وی گفت: این عملیات با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با همکاری کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی انجام شده که در این عملیات ۱۵ تن روغن خوراکی از این انبارها کشف و ضبط شد.
سردار القاصیمهر افزود: یک نفر محتکر در این رابطه دستگیر و پرونده او برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است تا رسیدگی لازم انجام شود.وی تصریح کرد: سه انبار احتکار روغن نیز با دستور قضایی پلمب شد.القاصی مهر تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران برخورد قاطع با مخلان اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی را بهصورت ویژه در دستور کار دارد.
