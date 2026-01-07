کشف ۱۵ تن روغن احتکار شده

به گزارش تابناک؛ سردار دلاور القاصی مهر فرمانده ویژه انتظامی شرق استان تهران در خصوص کشف روغن احتمالی در ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در شهرستان ورامین توسط عده ای سود جو و فرصت طلب انجام شده بود که در یک عملیات تیمی این انبار ها کشف شد.

وی گفت: این عملیات با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با همکاری کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی انجام شده که در این عملیات ۱۵ تن روغن خوراکی از این انبارها کشف و ضبط شد.