معاون رئیس‌جمهور: در اعتراضات حدود ۱۰ زن بازداشت و بعد از گفت‌وگو آزاد شدند

به گزارش تابناک؛ زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه دولت گفت: دولت از شب اول، با دستور رئیس‌جمهور، اعتراض را به رسمیت شناخته و مسیر گفت‌وگو را جلو برده است.

نبود دسترسی به اطلاعات دقیق باعث نگرانی شهروندان شده و دولت می‌خواهد با شفاف‌سازی جلوی گسترش التهاب را بگیرد.

در جریان فضاهای پرالتهاب حدود ۱۰ زن به‌صورت کوتاه‌مدت نگه‌داری شدند و بعد از گفت‌وگو از آن محیط خارج شدند.