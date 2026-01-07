روایت دولت از بازداشت زنان در ناآرامیها
معاون رئیسجمهور: در اعتراضات حدود ۱۰ زن بازداشت و بعد از گفتوگو آزاد شدند
به گزارش تابناک؛ زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در حاشیه جلسه دولت گفت: دولت از شب اول، با دستور رئیسجمهور، اعتراض را به رسمیت شناخته و مسیر گفتوگو را جلو برده است.
نبود دسترسی به اطلاعات دقیق باعث نگرانی شهروندان شده و دولت میخواهد با شفافسازی جلوی گسترش التهاب را بگیرد.
در جریان فضاهای پرالتهاب حدود ۱۰ زن بهصورت کوتاهمدت نگهداری شدند و بعد از گفتوگو از آن محیط خارج شدند.
