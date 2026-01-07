اعتراض بهاره افشاری به وضعیت اقتصادی مردم
بهاره افشاری، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون، با انتشار استوری جدیدی در صفحه شخصی خود، نسبت به گرانی ها و شرایط سخت اقتصادی مردم واکنش نشان داد و از قسطی شدن اقلام غذایی ابراز شرمساری کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۶۷| |
3535 بازدید
به گزارش تابناک؛ بهاره افشاری، بازیگر سینما و تلویزیون که با سریال او یک فرشته بود به شهرت رسید، در واکنش به گرانیهای اخیر و وضعیت اقتصادی مردم، استوری جدیدی در صفحه شخصی خود منتشر کرد. او در این استوری نوشت: «دچار شرم نیابتی شدم وقتی میبینم و میشنوم اقلام غذایی ضروری ما قسطی شده… ما لیاقتمون این بود!»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟