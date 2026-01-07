هشدار ایران نسبت به پروژه اسرائیل در شاخ آفریقا
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سومالی با واکنش ایران مواجه شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در همین رابطه امروز (چهارشنبه) ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ ورود غیرقانونی گیدئون سعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالیلند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی خواند و آن را محکوم کرد. وزیر خارجه اسرائیل برای نخستین بار پس از به رسمیت شناختن منطقه سومالیلند، به این منطقه سفر کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تأکید جامعه بینالمللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بینالملل و ضربه مهلک به بنیانهای حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد. بقائی همچنین بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تأکید کرد.
ورود این مقام صهیونیست به سومالیلند با واکنشهای زیادی همراه بود. عبدالواحد ابوراس معاون وزیر خارجه یمن هم این سفر را محکوم کرد و این اقدام را در راستای تکمیل طرح صهیونیستی برای تبدیل سومالیلند به پایگاهی برای فعالیتهای خصمانه علیه سومالی و کشورهای منطقه برشمرد.