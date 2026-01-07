دفاع مطهری از برخورد نیروهای نظامی با اغتشاشگران
علی مطهری : رفتار نیروی انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتەسازی هستند.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۶۴
4067 بازدید
به گزارش تابناک؛ علی مطهری در صفحه شخصی خود نسبت به برخورد نیروهای نظامی با اغتشاشگران نوشت:
رفتار #نیروی_انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتەسازی هستند.
در مذاکرات شورای انقلاب در خصوص اعدامهای اول انقلاب از قول استاد مطهری آمده است که: اگر یک مجرم از مجازات فرار کند بهتر از این است که یک بیگناه مجازات شود.
