دفاع مطهری از برخورد نیروهای نظامی با اغتشاشگران

علی مطهری : رفتار نیروی انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتە‌سازی هستند.