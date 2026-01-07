صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دفاع مطهری از برخورد نیروهای نظامی با اغتشاشگران

علی مطهری : رفتار نیروی انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتە‌سازی هستند.
به گزارش تابناک؛ علی مطهری در صفحه شخصی خود نسبت به برخورد نیرو‌های نظامی با اغتشاشگران نوشت:

رفتار #نیروی_انتظامی با تخریب کنندگان تاکنون با دقت بوده، امید است ادامه داشته باشد، چون آنها دنبال کشتە‌سازی هستند.

در مذاکرات شورای انقلاب در خصوص اعدام‌های اول انقلاب از قول استاد مطهری آمده است که: اگر یک مجرم از مجازات فرار کند بهتر از این است که یک بی‌گناه مجازات شود.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
8
74
پاسخ
خودتون رو خسته نکنید ، برید التماس افغانستان رو کنید یه چند روزی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزیش رو بهمون قرض بده تا دلار برسه به 70 تومن و قیمت همه چی نصف بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
63
پاسخ
عملکرد جمعی مسئولین مملکت در حوزه اقتصادی در پیشگاه مردم ایران و در پیشگاه مردم جهان خجالت آور است..
