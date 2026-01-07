وزیرخارجه آمریکا: حمله نظامی فوری نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، روز سهشنبه به قانونگذاران آمریکایی اعلام کرد که تهدیدهای اخیر درباره گرینلند نشاندهنده تدارک حمله نظامی فوری نیست و هدف اصلی خرید این جزیره از دانمارک است.به گزارش وال استریت ژورنال، روبیو این اظهارات را در جلسهای خصوصی با رهبران کنگره مطرح کرد که در آن همچنین درباره عملیات آمریکا در ونزوئلا و آینده سیاسی این کشور بحث شده است. او تاکید کرد که تمایل واشنگتن به خرید گرینلند در چارچوب راهحلهای دیپلماتیک و اقتصادی است و تهدید نظامی در دستور کار فوری قرار ندارد. با این حال، دولت ترامپ تاکنون نگفته قصد دارد گزینه نظامی را کاملاً از میز بردارد؛ سخنگوی کاخ سفید پیشتر گفته که بررسی «طیف گزینهها»، از جمله استفاده از نیروهای نظامی، در راستای دستیابی به اهداف امنیت ملی ممکن است ادامه یابد. گرینلند، سرزمینی خودگردان از پادشاهی دانمارک در قطب شمال، از دید مقامات آمریکایی به دلایل امنیتی و راهبردی حیاتی تلقی میشود؛ بهویژه با توجه به افزایش فعالیتهای روسیه و چین در منطقه قطب.
با این حال، نخستوزیر دانمارک و مقامات گرینلند بارها تاکید کردهاند که جزیره برای فروش نیست و تصمیم درباره آینده آن تنها باید توسط مردم گرینلند و دانمارک گرفته شود؛ موضوعی که به نگرانیهای گسترده درباره حاکمیت و حقوق بینالملل دامن زده است. در واکنش به اظهارات روبیو، برخی اعضای کنگره و متحدان اروپایی نسبت به تهدیدهای قبلی درباره گرینلند ابراز نگرانی کردند و خواستار احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت دانمارک و گرینلند شدند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثهای مربوط به گرینلند در پی عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور این کشور توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است. ترامپ و مقامهای کاخ سفید گرینلند را اولویت امنیت ملی ایالات متحده دانستهاند، اما روشن نیست که تلاشها برای خرید این جزیره تا چه حد در عمل پیش خواهد رفت یا به مذاکرات گستردهتر و طولانیمدت منجر خواهد شد.