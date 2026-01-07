به گزارش تابناک؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اعتراضات و بحران‌ها اگر اتفاقی رخ می‌دهد باید به دقت بررسی شود. در همین زمینه برای حادثه بیمارستان ایلام، هیئتی به این منطقه اعزام شده که گزارش بررسی آن‌ها امروز یا فردا تنظیم خواهد شد.



وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حوادث روز گذشته در بیمارستان سینا، تصریح کرد: اطلاعات ما نشان می‌دهد که داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب نشده است. در عین‌حال بررسی‌ها حتماً باید انجام شود.