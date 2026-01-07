دستور پزشکیان برای برخورد با معترضان

معاون اجرایی دولت چهاردهم گفت: رئیس جمهور دستور داد تا حدی که به امنیت ملی خدشه وارد نشود به نهایت با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.

به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت چهاردهم در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آقای پزشکیان دستور دادند تا حدی که به امنیت ملی خدشه وارد نشود به نهایت با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.

وی افزود: در جنگ اقتصادی تمام قد هستیم، تردید نکنید که جنگ اقتصادی است و صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام دهیم. غیر از این امکان ادامه وجود نداشت.

قائم‌پناه با بیان اینکه یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور در حال شکل‌گیری است، گفت: طبیعی است که تا پیش از این، ارزی با نرخ ۲۸ هزار تومان برای واردات کالا اختصاص داده می‌شد تا کالا‌های اساسی با همین نرخ به دست مردم برسد. در این میان، بخش‌ها و گروه‌هایی از واردکنندگان از تفاوت میان ارز دولتی و ارز موسوم به آزاد بهره‌مند می‌شدند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: بنابراین، زمانی که چنین جراحی بزرگی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار داشته باشند همچنان از سود‌های قبلی خود بهره ببرند، اما با تغییری که اکنون رخ داده، قطعاً بخشی از فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت و به همین دلیل صدای جیغ خیلی‌ها بلند شده است.

وی افزود: امیدوارم با تصمیماتی که اخیراً امروز در دولت تصویب شد و با توجه به اینکه کالا‌های اساسی به اندازه کافی در بنادر و انبار‌ها موجود است، طی دو تا سه روز آینده مشکل روغن که یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم است برطرف شود.

قائم‌پناه عنوان کرد: در همین راستا، با دستوری که آقای دکتر پزشکیان، این موضوع در حال پیگیری و حل شدن است. ان‌شاءالله با انجام این جراحی اقتصادی، تا هفته آینده شرایط تا حدودی بهتر خواهد شد.