صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور پزشکیان برای برخورد با معترضان

معاون اجرایی دولت چهاردهم گفت: رئیس جمهور دستور داد تا حدی که به امنیت ملی خدشه وارد نشود به نهایت با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۵۹
| |
26949 بازدید
|
۱۵
دستور پزشکیان برای برخورد با معترضان

به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت چهاردهم در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آقای پزشکیان دستور دادند تا حدی که به امنیت ملی خدشه وارد نشود به نهایت با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.

وی افزود: در جنگ اقتصادی تمام قد هستیم، تردید نکنید که جنگ اقتصادی است و صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام دهیم. غیر از این امکان ادامه وجود نداشت.

قائم‌پناه با بیان اینکه یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور در حال شکل‌گیری است، گفت: طبیعی است که تا پیش از این، ارزی با نرخ ۲۸ هزار تومان برای واردات کالا اختصاص داده می‌شد تا کالا‌های اساسی با همین نرخ به دست مردم برسد. در این میان، بخش‌ها و گروه‌هایی از واردکنندگان از تفاوت میان ارز دولتی و ارز موسوم به آزاد بهره‌مند می‌شدند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: بنابراین، زمانی که چنین جراحی بزرگی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار داشته باشند همچنان از سود‌های قبلی خود بهره ببرند، اما با تغییری که اکنون رخ داده، قطعاً بخشی از فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت و به همین دلیل صدای جیغ خیلی‌ها بلند شده است.

وی افزود: امیدوارم با تصمیماتی که اخیراً امروز در دولت تصویب شد و با توجه به اینکه کالا‌های اساسی به اندازه کافی در بنادر و انبار‌ها موجود است، طی دو تا سه روز آینده مشکل روغن که یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم است برطرف شود.

قائم‌پناه عنوان کرد: در همین راستا، با دستوری که آقای دکتر پزشکیان، این موضوع در حال پیگیری و حل شدن است. ان‌شاءالله با انجام این جراحی اقتصادی، تا هفته آینده شرایط تا حدودی بهتر خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدجعفر قائم پناه امنیت ملی معترض برخورد امنیتی جنگ اقتصادی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد
سردار رادان:سناریو‌های دشمن را نقش بر آب می‌کنیم
حاج‌علی‌اکبری: تفکیک معترضان ضروری است
عذرخواهی معاون‌ اجرایی پزشکیان از مردم
اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۶۱
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
135
پاسخ
مساله اینجاست که شما هیچ جراحی انجام ندادید همچنان دلار دو نرخی است فقط ارز ترجیحی را گران کردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست ...اینا فقط میخواستن گرون کنن ... یکی نیست پزشکیان رو از برق بکشه؟
ناشناس
| France |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
این مدلی از جراحی است که طرف را برای بیهوشی قبل از جراحی بجای داروی بیهوشی با بیل به سرش میکوبند تا خدا میدونه جراحیش دیگه با چه ابزاری هستبیهوش شود .هنوز تازه جراحی شروع نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
113
پاسخ
حالا همون ارز ترجیحی 28 تومنی رو کردید 120 تومن حذف نکردید به اسم حذف گرون کردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
عامدا این کار رو کردند که نرخ ترجیحی رو ثابت نگه دارند و به بهانه ثابت بودنش یارانه رو هم ثابت نگهدارند از اون طرف دلار آزاد مثل قبل بدون ترمز بره بالا و همچی هم باهاش گرون بشه. وقتی متقاضی نتونه دلار مورد نیازش رو از تالار دوم تامین کنه مجبوره بره آزاد بخره و قاعدتا روی قیمت خدمات و کالاهاش هم تاثیر میزاره
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
6
87
پاسخ
نه عزیز. حقوق ها را هم جراحی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
100
پاسخ
اصلا مگه شدت برخورد دست ریس جمهوره؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
94
23
پاسخ
آشوبگر دنبال حل مشکل ما نیست دنبال تسلط بر ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
63
پاسخ
بابا چند دفعه جراحی میکنید؟ از زمان احمدی نژاد مدام داره جراحی اقتصادی و یارانه و کلابرگ و اینها تقریبا هر چند سال یک بار انجام میشه و آش همون آش و کاسه همون کاسه است. فقط به اسم جراحی چند وقت یک بار دلار دولتی گران میشه و نزدیک به نرخ بازار میشه و باز دوباره چند سال تحمل میکنه و دوباره جهش میکنه و به نرخ های جدید بازار نزدیک میشه و افزایش شوک آور قیمتها را به دنبال داره!
بازی من بدو آهو بدو من بدو آهو بدو ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
22
39
پاسخ
پزشکیان فرزین همتی محاکمه شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
6
28
پاسخ
این چه تیتری هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
12
50
پاسخ
عنوان صحیح "دستور پزشکیان برای عدم برخورد با معترضان" است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
46
پاسخ
دولت داره شیره سر ملت میماله، ارز ترجیحی 14 میلیارد دلار که نفری ماهی 2،میلیدن و 500 هزار تومان میشه و میخواد 1 و 500 بزار جیبش
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fJb
tabnak.ir/005fJb