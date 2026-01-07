میدان آزادگان؛ منتظر تصمیم مهم وزیر

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از تسنیم، درحالی که در هفته نخست آذرماه، در جلسه‌ای با ریاست رئیس جمهوری، روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت فرصتی دوهفته‌ای یا بهتر است بگوییم ضرب‌الاجل دوهفته‌ای از سوی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه این میدان تعیین شد، با سپری شدن روزهای پایانی آذرماه، خبری از تعیین تکلیف توسعه این میدان نبود تا اینکه بررسی‌های تسنیم نشان داد، بانک‌های سهام‌دار در شرکت دشت آزادگان اروند، بازهم در جلسه ای در تاریخ 26 آذرماه مهلت گرفته‌اند تا منابع مالی اولیه توسعه این میدان را ارائه دهند، در واقع ضرب‌الاجل دوهفته‌ای رئیس جمهور برای تعیین تکلیف توسعه این میدان، باز هم تمدید شد.

هشتم دی ماه، خبری عجیب در مورد این میدان به‌گوش رسید و شرکت دشت آزادگان اروند رسما اعلام کرد که قرارداد توسعه این میدان بزرگ تنفیذ شده است، آن هم بدون تأمین مالی اولیه!

به عبارتی، این تنفیذ مشروط بوده و بانک‌ها موظف شدند مبلغ 54 همت معادل 800 میلیون دلار را طی دو هفته برای این پروژه مهم به‌عنوان آورده اولیه تأمین کنند و اگر این ضرب‌الاجل به اتمام برسد و باز هم بانک‌ها موفق به تأمین منابع مالی نشوند، وزیر نفت قرارداد با شرکت دشت آزادگان اروند را ملغی اعلام کند.

روز گذشته، محمد کعب عمیر، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی در توییتی در صفحه شخصی خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: "‏طبق ابلاغ ریاست جمهوری، مهلت دو هفته ای از 26 آذرماه مبنی بر شرط تامین وجه 52 همت معادل 800 میلیون دلار توسط بانک‌ها محقق نشد و اکنون وزارت نفت باید قرارداد با شرکت دشت آزادگان اروند را ملغی کند. جناب ‎پاک‌نژاد، میدان مشترک ‎آزادگان را بیش از این معطل نگذارید."

از اینرو، این مقام عالی صنعت نفت، باید برای آینده بزرگ ترین میدان مشترک نفتی کشور یک تصمیم عاجل و مهم بگیرد.

میدان آزادگان (شمالی و جنوبی) دهمین میدان نفتی بزرگ جهان و چهارمین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میادین اهواز، گچساران و مارون است؛ این میدان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور است که در منطقه دشت آبادان، در حدود 80کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد.