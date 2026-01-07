تصاویر نگرانکننده از ناآرامیها در خیابانهای ملکشاهی
در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.
به گزارش تابناک؛ در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی استان ایلام، شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.
یارانه اینها رو باید قطع کرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
از كامنتها معلوم مردم هم نميخوان اينا را و درخواست مجازاتشون را دارن
آب و برق گاز و اینترنتشون را قطع کنید و بگذارید تا می توانند اعتراض کنند ، هیچ خدمات درمانی و امنیتی بهشون ندید تا بعد از دو روز بفهمند دنیا دست کیه
