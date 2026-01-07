در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.

به گزارش تابناک؛ در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی استان ایلام، شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.