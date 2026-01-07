صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویر نگران‌کننده از ناآرامی‌‍‌ها در خیابان‌های ملکشاهی

در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۴۷
| |
15145 بازدید
|
۱۳

به گزارش تابناک؛ در روزهای اخیر، شهرستان ملکشاهی استان ایلام، شاهد تجمعات و اعتراضاتی در واکنش به مشکلات و مطالبات معیشتی بود که در برخی نقاط با خشونت همراه شد.

تصاویر نگران‌کننده از ناآرامی‌‍‌ها در خیابان‌های ملکشاهی

تصاویر نگران‌کننده از ناآرامی‌‍‌ها در خیابان‌های ملکشاهی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ملکشاهی اعتراضات ناآرامی ایلام تجمعات خشونت
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضرتی: رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم سخن می‌گوید 
دستور پزشکیان به وزارتخانه‌ها درباره اعتراضات مردمی 
تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات
گزارشی از وضعیت امروز بازار کرمان
روایت تلخ بیمارستان امام خمینی ایلام
فیلترشکن‌ها از کار افتادند
اعتراض، اغتشاش و مرز باریک خشونت در لرستان
گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد
تصاویر شبانه از اوضاع ملکشاهی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۵۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
345
101
پاسخ
یارانه اینها رو باید قطع کرد

حتی کالا برگ هم نباید داشته باشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
مگر اینها مقصر هستند یا کسانی که با یک میلیون تومان صدقه دادن به ریش ملت می خندن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نمی ری از یارانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
كسي كه شمشير و قمه دست ميگيره معلوم معترض نيست و اغتشاشگر
از كامنتها معلوم مردم هم نميخوان اينا را و درخواست مجازاتشون را دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
290
139
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
270
150
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
8
171
پاسخ
زنده باد ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
264
53
پاسخ
چرا حکومت نظامی اعلام نمیکنید ارتش قدرت نداره؟
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
219
78
پاسخ
آب و برق گاز و اینترنتشون را قطع کنید و بگذارید تا می توانند اعتراض کنند ، هیچ خدمات درمانی و امنیتی بهشون ندید تا بعد از دو روز بفهمند دنیا دست کیه
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
128
115
پاسخ
بابا طرف داعشیه ازسروصورتش داره میباره
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
133
54
پاسخ
اینارو ببندین به رگبار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
31
63
پاسخ
چه ژستی گرفته برای عکس .
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
40
38
پاسخ
حالا چرا روی صندلی نشستن؟ نشسته که اعتراض نمیشه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fJP
tabnak.ir/005fJP