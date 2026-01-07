شوخی جنجالی وزیر اقتصاد با قیمت دلار: الان یا الان؟

در یک کنفرانس خبری سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به سوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت دلار پاسخ داد. وقتی خبرنگار به روند صعودی نرخ ارز اشاره کرد، وزیر پاسخ داد: «الان یا الان؟» این پاسخ به موضوعی که بسیاری از مردم را نگران کرده، باعث تعجب و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد.