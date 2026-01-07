En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1964
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۴۴۳
کد خبر:۱۳۵۰۴۴۳
5037 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

شوخی جنجالی وزیر اقتصاد با قیمت دلار: الان یا الان؟

در یک کنفرانس خبری سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به سوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت دلار پاسخ داد. وقتی خبرنگار به روند صعودی نرخ ارز اشاره کرد، وزیر پاسخ داد: «الان یا الان؟» این پاسخ به موضوعی که بسیاری از مردم را نگران کرده، باعث تعجب و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سید علی مدنی زاده ویدیو افزایش قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت دلار
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
درگیری مجری تلویزیون و مهمان بر سر تورم و دلار!
آتش زدن 100 دلاری در راهپیمایی 22 بهمن
پیش بینی‌ ترسناک مردم درباره دلار تا انتهای 1404
ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد
آتش زدن دلار در تجمع مقابل مجلس!
نخستین عکس العمل پزشکیان به افزایش قیمت دلار
ویدیویی درباره همتی که پربیننده شد
موبایل، خودرو و لباس را با دلار 28000 تومانی بخرید!
کارشناس تلویزیون: دلار مثل حضرت سلیمان مرده!
تحقیر پول ایران توسط یک عراقی جنجال به پا کرد
رسماً اعلام خطر می‌کنم، از خشم مردم به خدا پناه می‌برم!
طعنه عباس جمشیدی‌فر به قیمت دلار و تومان!
با خالی‌بندی می‌گویند ارز وارد کشور می‌کنیم!
شگفتی از دستمزد میلیون دلاری بازیکن سابق استقلال
ویدیوی همتی که با دلار 90000 تومانی وایرال شد
عراقی‌ها و افغانی‌ها مسخره‌مان می‌کنند!
ویدیوی مهران مدیری که با آیفون 200 میلیونی وایرال شد
ادعای برگزاری سی جلسه برای افزایش قیمت بنزین و دلار!
4 شوک ارزی ایران، در دنیا تقریبا بی‌سابقه است!
سخنان همتی پس از پاس گل به دونالد ترامپ
قالیباف: ارز با یک توییت بالا و پایین نمی‌رود
سیگنال کاهشی رئیس بانک مرکزی به بازار ارز غیررسمی
کمدی افغانی‌ها برای صفرهای پول ایران!
دادکان: با پول نیم کیلو گردو خانه 100 متری خریدم!
اعتراض علیرضا فغانی به سرعت سقوط پول ملی ایران
چراغ سبز: دلار تا 150 هزار تومان طبیعی است!
ویدیوی تکان دهنده از شدت سقوط پول ملی
ویدیویی تلخ از وضعیت پول ایرانی در عراق
یازده کیلو اسکناس ایران برای خرید یک کیسه قهوه!
سخنان مهم محسنی اژه ای درباره قیمت ارز
افشای قیمت آتی دلار روی آنتن تلویزیون
با افزایش قیمت دلار مقدمه اغتشاش را فراهم می‌کنند
اگر تحریم رفع شود، تحریم را باید مصنوعی ایجاد کنیم!
تحقیر پول ایران توسط ترک‌ها با به آتش کشیدن!
علی ضیا: پزشکیان دکمه اتوپایلوت را زده و مملکت را رها کرده
بی‌خیالی وزیر اقتصاد خون مجری تلویزیون را به جوش آورد
از فکر معیشت مردم شب‌ها سخت خوابم می‌برد!
سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار
این ویدیو باعث برکناری رئیس بانک مرکزی می‌شود؟
روایت یک مسئول از دزدی عظیم با دستکاری قیمت ارز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
110
پاسخ
وزیری که باید معذرت بخواهد و بابت عملکردش استفاء بده با این رفتار دهن کجی میکنه به مردم
نه استیضاحی نه برخوردی.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
110
پاسخ
به ریش ملت بیچاره بخند، شب دراز است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
59
پاسخ
بایدم بخنده چون در سقوط ریال و اقتصاد موفق بوده
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
47
پاسخ
اینا خودشون رو هیچ کاره می دونن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
27
29
پاسخ
خوب این بنده خدا مگه چند وقته شده وزیر. این روند قیمت دلار حاصل ۴ دهه بی کفایتیه مسئولین اقتصادیه نه ایشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
18
19
پاسخ
لیاقت شانزده میلیون ساده لوح همینه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
20
پاسخ
همین شوخی ها عادی سازی کرد این چیزهارو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟