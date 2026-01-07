نبض خبر
شوخی جنجالی وزیر اقتصاد با قیمت دلار: الان یا الان؟
در یک کنفرانس خبری سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به سوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت دلار پاسخ داد. وقتی خبرنگار به روند صعودی نرخ ارز اشاره کرد، وزیر پاسخ داد: «الان یا الان؟» این پاسخ به موضوعی که بسیاری از مردم را نگران کرده، باعث تعجب و واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی شد.
وزیری که باید معذرت بخواهد و بابت عملکردش استفاء بده با این رفتار دهن کجی میکنه به مردم
نه استیضاحی نه برخوردی.....
خوب این بنده خدا مگه چند وقته شده وزیر. این روند قیمت دلار حاصل ۴ دهه بی کفایتیه مسئولین اقتصادیه نه ایشان