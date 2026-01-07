صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حملات هوایی عربستان به جنوب یمن

جنگنده‌های عربستان اهدافی را در استان الضالع در جنوب یمن بمباران کردند.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۳۲
| |
1100 بازدید
حملات هوایی عربستان به جنوب یمن

به گفته منابع بیش از ۱۵ حمله هوایی عربستان منطقه زبید زادگاه «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در استان الضالع را هدف قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابعی در شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کردند که در حملات عربستان به منطقه زبید بیش از ۲۵ نفر از جمله چند زن و کودک کشته و زخمی شدند.

پیش از این ائتلاف عربستان اعلام کرده بود که حملات پیشدستانه‌ای را به استان الضالع انجام داده است.

همچنین سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از ناپدید شدن رئیس شورای انتقالی جنوب یمن خبر داد و اعلام کرد تحرکات نظامی وابسته به این شورا، ائتلاف را به اجرای اقدامات پیش‌دستانه امنیتی واداشته است.

شرق و جنوب یمن اخیرا شاهد تشدید تنش بین نیروهای مورد حمایت عربستان و شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات بود. در پی درخواست عربستان از امارات برای خارج کردن نیروهای خود از استان حضرموت و المهره نیروهای مورد حمایت عربستان توانستند کنترل این دو استان را به دست بگیرند.

 

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
