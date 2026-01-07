صفحه خبر لوگوبالا تابناک
گازگرفتگی هولناک در جنوب تهران

جلال ملکی از وقوع حادثه گازگرفتگی در یک کارگاه رنگ‌کاری در یافت‌آباد به‌دلیل استفاده از اجاق خوراک‌پزی غیراستاندارد خبر داد که خوشبختانه با اقدام به‌موقع، تلفات جانی نداشت.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۲۷
| |
35228 بازدید
|
۱
گازگرفتگی هولناک در جنوب تهران

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع یک حادثه گازگرفتگی در یک کارگاه رنگ‌کاری در منطقه یافت‌آباد خبر داد و گفت:ساعت ۹:۱۳ دقیقه صبح امروز، یک مورد حادثه گازگرفتگی در محدوده یافت‌آباد، میدان سروستان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود:به‌محض رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی به محل مشخص شد حادثه در یک کارگاه رنگ‌کاری به مساحت حدود ۲۰۰ متر مربع رخ داده است. در گوشه‌ای از این کارگاه، یک اتاق کوچک حدود پنج تا شش متر مربعی به‌عنوان محل استراحت کارگران وجود داشت که چند نفر در آن دچار مسمومیت شده بودند.

ملکی ادامه داد:خوشبختانه پیش از رسیدن آتش‌نشانان، یکی از افرادی که احتمالاً از مسئولان کارگاه بوده و در محل حضور داشته، متوجه وضعیت غیرعادی افراد داخل اتاق می‌شود و با باز کردن در، با کارگرانی بی‌حال و دارای علائم واضح مسمومیت مواجه می‌شود. وی بلافاصله با آتش‌نشانی و اورژانس تماس گرفته و افراد را از محیط آلوده خارج می‌کند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد:زمانی که همکاران ما به محل رسیدند، افراد از فضای آلوده خارج شده بودند و علائم مسمومیت با گاز در آنها کاملاً مشهود بود، اما خوشبختانه با تلاش به‌موقع عوامل اورژانس، این حادثه تلفات جانی نداشت و مصدومان برای ادامه اقدامات درمانی تحویل اورژانس شدند. پس از ایمن‌سازی محل، عملیات پایان یافت.

وی در خصوص علت حادثه گفت:بررسی‌های فرمانده آتش‌نشانی در محل نشان داد که استفاده از اجاق خوراک‌پزی به‌عنوان وسیله گرمایشی، آن هم با کپسول گاز مایع و قرار دادن یک پیت حلبی روی اجاق، در کنار بسته بودن کامل در‌ها و پنجره‌ها، باعث کاهش شدید اکسیژن محیط و انتشار گاز خطرناک مونوکسیدکربن شده است. این شرایط بسیار خطرناک بوده و اگر حضور به‌موقع آن فرد و باز کردن در با کمی تأخیر همراه می‌شد، احتمال وقوع یک فاجعه انسانی وجود داشت.

ملکی با اشاره به خطرات مشابه در فصل سرما خاطرنشان کرد:متأسفانه یکی از معضلات همیشگی در فصل سرد سال، وضعیت ناایمن کارگاه‌هاست. در بسیاری از کارگاه‌ها اصول ایمنی رعایت نمی‌شود و بار‌ها شاهد بوده‌ایم که از اجاق‌های خوراک‌پزی برای گرم کردن محیط استفاده می‌شود؛ وسایلی که به هیچ عنوان برای گرمایش مناسب نیستند. در طول روز ممکن است به‌دلیل رفت‌وآمد و باز و بسته شدن در‌ها مشکل کمتری ایجاد شود، اما در شب و هنگام خواب، با بسته بودن کامل فضا و روشن ماندن شعله، خطر گازگرفتگی و مرگ بسیار جدی است؛ به‌ویژه در اتاق‌های کوچک ۱۰ تا ۱۵ متری یا حتی کوچک‌تر، مانند این مورد که تنها پنج تا شش متر بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در پایان تأکید کرد:از مالکان محترم کارگاه‌ها درخواست می‌کنم نظارت دقیق‌تری بر شرایط استراحت کارگران خود، به‌ویژه در شب، داشته باشند و حتماً وسایل گرمایشی استاندارد و ایمن در اختیار آنها قرار دهند. از دست رفتن جان حتی یک نفر، به هیچ عنوان قابل جبران نیست و پس از وقوع حادثه، هیچ اقدامی نمی‌تواند آن جان از دست‌رفته را بازگرداند. خواهش می‌کنم پیش از آنکه پشیمانی به بار بیاید، اقدامات ایمنی لازم را جدی بگیرند.

