خرید نقره برای فعالان بازار محدود شد!

مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا در اطلاعیه ای اعلام‌کرد: خرید گواهی سپرده نقره در بورس کالا از دیروز (سه شنبه، ۱۶ دی) تا اطلاع ثانوی محدود شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس اطلاعیه منتشره بورس کالا، خرید گواهی سپرده نقره برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صندوق های کالایی نقره پنج‌هزار گواهی است، اما صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر نقره و همچنین صندوق های دارای مجوز بازارگردانی در گواهی سپرده نقره، محدودیتی برای خرید و فروش گواهی سپرده نقره ندارند.

گفتنی است هر یک فقره گواهی سپرده نقره، معادل یک‌هزارم یک شمش یک کیلویی استاندارد (عیار ۹۹۹.۹) نقره است که از سوی دارنده این شمش ها در خزانه بورس کالا سپرده گذاری شده و گواهی های مربوطه با پشتوانه نقره فیزیکی، در بازارهای مالی بورس کالا خرید و فروش می شوند.

بنابراین سقف معاملات نقره در بورس کالا به پنج کیلو شمش نقره محدوده شده است.