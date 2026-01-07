صدور حکم جلب برای گلر سابق استقلال
یک بدهی سنگین، برای دروازهبان سابق استقلال دردسرساز شده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پروندههای حقوقی رشید مظاهری، دروازهبان اسبق تیم ملی و استقلال، وارد مرحله بحرانی شد. بر اساس اسناد منتشرشده در رسانههای ورزشی، حکم جلب سیار با نیابت سراسری برای این بازیکن صادر شده است. علت اصلی این اقدام قضایی، بدهی سنگین او به مبلغ بیش از ۴ میلیارد تومان به شخصی با نام اختصاری «ع. الف» عنوان شده است. این طلبکار پس از ماهها پیگیری قانونی و عدم دریافت مطالبات خود، موفق به دریافت حکم جلب این دروازهبان شده تا او را برای اجرای حکم به مراجع قانونی تسلیم کند.
