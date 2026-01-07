فرماندهکل ارتش:هر تهدید باپاسخ کوبنده مواجه میشود
امیر سرلشکر «امیر حاتمی» روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در جمع دانشجویان دوره ۸۶ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، دوره فعلی جهان را تلاش برای «شکل گیری نظم نوین جهانی» خواند و تصریح کرد: این تلاشها، موجب چالش امنیتی برای جهان، مناطق و خود کشورها شده و نوعی بی ثباتی و ناامنی را رقم زده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی، فروپاشی امپراطوری عثمانی و تاسیس رژیم منحوس صهیونیستی را، از جمله اقدامات قدرتهای جهانی در منطقه غرب آسیا دانست و گفت: بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، پس از عملیات طوفان الاقصی گفت که اگر این رژیم نبود هم، ما باید آن را ایجاد میکردیم. این پاسخ بسیاری از افراد است که میگویند چرا آمریکا مدام از رژیم صهیونیستی به رغم تمام جنایاتش حمایت میکند. در واقع رژیم صهیونیستی پایگاه مقدم و نیابتی غرب است و موجودیتش برای آنان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه موقعیت راهبردی ایران در کنار اندیشه و آرمانهای انقلاب اسلامی، ظرفیتهای پیش روی کشورمان را مضاعف ساخته است، افزود: دشمن به دنبال تهی کردن ایران عزیز از ظرفیتهای خود است و تلاش میکند منابع قدرت ملیمان را مورد آسیب قرار دهد.
سرلشکر حاتمی تصریح کرد: ملت و رهبری معظم انقلاب اسلامی، ۲ منبع قدرت و رکن رکین ایران عزیز است و دشمنان بیشتر از همه، این ۲ منبع و رکن را مورد بغض قرار دادهاند.
وی تحریمهای ظالمانه را بخشی از برنامه دشمن برای ایراد آسیب به مردم از طریق معضلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: روشن است که ما هم مثل همه کشورهای جهان حتما مشکلاتی داریم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم ولی دشمن تمرکز ویژهای برای آسیب رساندن به مردم کرده که نباید از آن غفلت کنیم.
فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به وضعت فعلی ایران و برخی ناآرامیهای موجود، تصریح کرد: اعتراض در هر کشوری، موضوعی عادی و طبیعی است، اما آن چیزی که غیرمعمول و غیرمرسوم است تبدیل اعتراض به اغتشاش در یک زمان بسیار کوتاه است. این از ملت فرهیخته ایران به دور است و بدون تردید برنامهریزی شده توسط دشمنان است.
سرلشکر حاتمی، اعتراضات صنفی مردم ایران را امری بدون ارتباط به رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی خواند و با یادآوری رفتار مردم، بیان کرد: رفتار مردم عزیز ما، نقطهای درخشان در این حوادث بود و مردم بسیار هوشیار عمل کردند. مردم با وجود اعتراضشان، حاضر نشدند در کنار اغتشاشگران قرار بگیرند و صف خود را جدا کرده و در قاب مدنظر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم منحوس صهیونیستی قرار نمیگیرند. این نجابت و هوشمندی و صبوری و در عین حال این بصیرت مردم، جای افتخار دارد و من به عنوان یک سرباز، مقابل این ملت شریف، سر تعظیم فرود میآورم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه نیروهای مسلح عزیز ما، اعم از ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی و امنیتی، ملت ایران و فرماندهی عالیقدر کل قوا، در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، افتخاری را رقم زدند که در تاریخ ثبت شد، گفت: این جنگ، علل دور دست و ریشههای آن باید بررسی شود تا ما ضمن مشخصسازی موقعیت خود و دشمن، بتوانیم آینده خویش و نقشههای دشمن را بهتر برآورد کنیم. ما امروز در ارتش اهداف و مسیر مشخصی را طی میکنیم و برای انجام ماموریت خطیر خود، لحظهای را از دست ندادیم.
آمادگی کامل نیروهای مسلح؛ دست هر متجاوزی را قطع می کنیم
فرمانده کل ارتش با اشاره به برخی لفاظیهای دشمنان و دخالت آنان در امور داخلی ایران اسلامی، اظهار کرد: با اطمینان میگویم که امروز آمادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی، در قیاس با شرایط پیش از جنگ به مراتب بیشتر است به طوریکه اگر دشمن مرتکب اشتباهی شود، پاسخی قاطعتر دریافت کرده و دست هر متجاوزی را قطع خواهیم کرد. ایران اسلامی، تشدید ادبیات دشمنان علیه ملت ایران را، تهدید قلمداد کرده و تداوم آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
سرلشکر حاتمی در پایان هرگونه شرارت علیه ایران را، دامنهدار خواند و تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تمام قوا در راستای تحقق ماموریت خود برای دفاع و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی، اقدام خواهد کرد. مردم اطمینان داشته باشند که ما امنیت آنان را برقرار میکنیم و من با افتخار اعلام میکنم که خود را فدایی ملت میدانم و آمادهام برای یک نوزاد یک روزه، در هر نقطه این کشور که باشد، جانم را فدا کنم و مطمئنم همه همرزمان در ارتش، با همین نگاه ماموریت خود را دنبال میکنند.
در ابتدای این مراسم، امیر سرتیپ ولیوند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: ما تحولات منطقه و جهان را در دافوس ارتش رصد و تحلیل میکنیم و تحلیلهای ما مبتنی بر حقیقت است.