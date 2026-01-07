صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ دبیر جشنواره فجر به انتقاد علی نصیریان

منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به اظهارات علی نصیریان درباره تصویری که از او بر پوستر جشنواره نقش بسته، متنی را خطاب به این بازیگر نوشت.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۲۱
| |
2303 بازدید
|
۳
پاسخ دبیر جشنواره فجر به انتقاد علی نصیریان

به گزارش تابناک؛ منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به اظهارات علی نصیریان درباره تصویری که از او بر پوستر جشنواره نقش بسته، متنی را خطاب به این بازیگر نوشت.

در متن این یادداشت آمده:

«نه من آنم که بِرَنجم

نه تو آنی که برانی

سرور و ستون اخلاق و هنر جناب علی نصیریان ما را مورد خطاب و شاید عتاب قرار داده‌اند.

چه خطاب و چه عتاب، از ایشان شنیدن عبرت است و ارزش.

قصد ما، هیچ نبود جز گرامیداشت هنرمندانی که به این مرز و بوم عشق می‌ورزند و نسل ما اگر از علی نصیریان هیچ نیاموخته باشد، عشق و ادب به تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین را آموخته‌اند.

چه ستارخان باشی، چه قاضی شارح باشی، چه آعلی یار، درک و عشق شما آنان را در جهان هنر، جاودانه کرده است.

جناب آقای نصریان شما تخت جمشیدِ فرهنگ و هنر ما هستید که تماشا کردن آن غرور است و حیثیت و اعتبار.

تواضع و مردم‌داری و مدارای شما را می‌شناسم و در برابر آن سرتعظیم فرود می‌آورم، اما "ما هم حقی داریم. "

رنج هنرمندانی، چون شما، آبروی ایران است و ما -دوستداران شما- حق داریم، شما را تماشا کنیم، از شما بیاموزیم و به نسلی که می‌آید - چه با شوق و ذوق هم می‌آید- افتخار کنیم که تماشاگر شما بوده‌ایم.

دیماه ۱۴۰۴»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جشنواره فیم فجر علی نصیریان پوستر تخت جمشید بازیگر
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم
علی نصیریان با لباس رزم! + عکس
سحر زکریا: با مهران مدیری شرایط خوب است!
واکنش علی نصیریان به پوستر جشنواره فیلم فجر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
12
28
پاسخ
طرف راضی نیست . چرا آسمون ریسمون میبافین ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
17
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
10
پاسخ
نه از چاپ عکسش بدون اجازه
نه از این همه چاپلوسی و اغراق و بزرگنمائی
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIz
tabnak.ir/005fIz