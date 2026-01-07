پاسخ دبیر جشنواره فجر به انتقاد علی نصیریان

منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به اظهارات علی نصیریان درباره تصویری که از او بر پوستر جشنواره نقش بسته، متنی را خطاب به این بازیگر نوشت.

در متن این یادداشت آمده:

«نه من آنم که بِرَنجم

نه تو آنی که برانی

سرور و ستون اخلاق و هنر جناب علی نصیریان ما را مورد خطاب و شاید عتاب قرار داده‌اند.

چه خطاب و چه عتاب، از ایشان شنیدن عبرت است و ارزش.

قصد ما، هیچ نبود جز گرامیداشت هنرمندانی که به این مرز و بوم عشق می‌ورزند و نسل ما اگر از علی نصیریان هیچ نیاموخته باشد، عشق و ادب به تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین را آموخته‌اند.

چه ستارخان باشی، چه قاضی شارح باشی، چه آعلی یار، درک و عشق شما آنان را در جهان هنر، جاودانه کرده است.

جناب آقای نصریان شما تخت جمشیدِ فرهنگ و هنر ما هستید که تماشا کردن آن غرور است و حیثیت و اعتبار.

تواضع و مردم‌داری و مدارای شما را می‌شناسم و در برابر آن سرتعظیم فرود می‌آورم، اما "ما هم حقی داریم. "

رنج هنرمندانی، چون شما، آبروی ایران است و ما -دوستداران شما- حق داریم، شما را تماشا کنیم، از شما بیاموزیم و به نسلی که می‌آید - چه با شوق و ذوق هم می‌آید- افتخار کنیم که تماشاگر شما بوده‌ایم.

دیماه ۱۴۰۴»