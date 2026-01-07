رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۸ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۱۹ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به تداوم آلودگی هوا تا پس‌فردا جمعه (۱۹ دی‌ماه) از ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور از اواخر وقت همان روز خبر داد و تاکید کرد که جمعه و شنبه (۲۰ دی‌ماه) کیفیت هوا به سبب وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک کاهش می‌یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان، درباره وضعیت جوی روز‌های آینده (امروز تا یکشنبه ۱۷ تا ۲۱ دی‌ماه) اظهار کرد: از امروز تا جمعه (۱۹ دی‌ماه) جوی آرام در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود که منجر به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت می‌شود. پس از آن از اواخر وقت جمعه، سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد و در استان‌های واقع در غرب و شمال غرب همچنین شنبه (۲۰ دی‌ماه) در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. شنبه در برخی مناطق شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وضعیت هوا در وز‌های جمعه و شنبه

وی درباره کاهش کیفیت هوا به سبب وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطق مختلفی از کشور نیز گفت: در روز جمعه، در برخی مناطق شمال غرب و شنبه در برخی مناطق جنوب شرق، جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود همچنین جمعه در غرب سواحل دریای خزر، وزش باد و افزایش دما انتظار می‌رود.

به گفته ضیاییان از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه، خلیج فارس و غرب دریای خزر مواج خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۸ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۱۹ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعت‌ها وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر ۱۰ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: فردا و پس فردا (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) بندرعباس با دمای ۲۴ و ۲۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۸ - و ۶- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور محسوب می‌شوند.