روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم
آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۱۴| |
3722 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ فریبا نادری در مصاحبهای در مورد ازدواج دومش صحبت کرد:
مجری: چه طور دوباره ازدواج کردید؟
نادری: حقیقتش همسرم بگیر نبود. آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.
ماههای طولانی من و همسرم با هم دیدار و آشنایی داشتیم. ایشان از همون اول آشنایی گفت: ببین من قصد ازدواج ندارم.
من هم، چون خیلی از ایشان خوشم آمده بود گفتم: من هم قصد ازدواج ندارم. ولی در واقع قصدم ازدواج بود.
تا این که بعد از یک مدت تغییر تاکتیک دادم و شروع کردم به گریه کردن و از جوانی خودم که از دست میرود صحبت کردم تا این که ایشان نرم شد و جالب این که ایشان اصلا نمیدانست من بازیگر هستم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
چه صادقانه و زیبا و بی تعارف. افرین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
بعضیها خوب چند بار چندبار ازدواج میکنند و خیلیها به سن پیری رسیدن و یک رفیق برا همدلی هم نمیتونن داشته باشن
هنرپیشه محبوب من هست ، و همسرش باید خیلی قدر ایشونو بدونه ، گاهی وقتا یکی میتونه همه چی باشه برا آدم ولی قدرشو ندونه تا کنارشه ،
فرهنگ ایرانی کجا رفته این چه کامنتایی هست آخه ، به شما بدی کرده یا پای حسرت و حسودی در میونه ؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟