صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم

آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۱۴
| |
3722 بازدید
|
۱۰
روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم

 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ فریبا نادری در مصاحبه‌ای در مورد ازدواج دومش صحبت کرد:

مجری: چه طور دوباره ازدواج کردید؟

نادری: حقیقتش همسرم بگیر نبود. آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.

ماه‌های طولانی من و همسرم با هم دیدار و آشنایی داشتیم. ایشان از همون اول آشنایی گفت: ببین من قصد ازدواج ندارم.

من هم، چون خیلی از ایشان خوشم آمده بود گفتم: من هم قصد ازدواج ندارم. ولی در واقع قصدم ازدواج بود.

تا این که بعد از یک مدت تغییر تاکتیک دادم و شروع کردم به گریه کردن و از جوانی خودم که از دست می‌رود صحبت کردم تا این که ایشان نرم شد و جالب این که ایشان اصلا نمی‌دانست من بازیگر هستم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فریبا نادری بازیگر ازدواج سام درخشانی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فریبا نادری: شوهرم مرا نمی‌گرفت، گریه کردم!
پاسخ دبیر جشنواره فجر به انتقاد علی نصیریان
زنم همیشه در مهمانی است، طلاق می‌خواهم!
جزئیات تازه از پرونده پژمان جمشیدی
روشنک گرامی متنبه شد!
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
سحر زکریا: با مهران مدیری شرایط خوب است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
22
15
پاسخ
چه صادقانه و زیبا و بی تعارف. افرین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
کلا نمی دونی این همونه که میگه ما بالا شهری ها و بقیه اشغالن نه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
17
پاسخ
بعضیها خوب چند بار چندبار ازدواج میکنند و خیلیها به سن پیری رسیدن و یک رفیق برا همدلی هم نمیتونن داشته باشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
12
پاسخ
خجالت بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
15
پاسخ
جدی می فرمایید؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
17
پاسخ
شما بازیگری مگه ؟
بیشتر اینفلوئنسر بهتون می خوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
16
4
پاسخ
هنرپیشه محبوب من هست ، و همسرش باید خیلی قدر ایشونو بدونه ، گاهی وقتا یکی میتونه همه چی باشه برا آدم ولی قدرشو ندونه تا کنارشه ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
12
پاسخ
منفور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
9
پاسخ
فرهنگ ایرانی کجا رفته این چه کامنتایی هست آخه ، به شما بدی کرده یا پای حسرت و حسودی در میونه ؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
3
پاسخ
کار این خانم عین فریبکاری هست که متاسفانه اکثر زنهای ایرانی در این حیله و نیرنگ استاد هستن. ایشالا به زودی با آزادی ایران تمام این مسایل و به زور انداختن زنها به مردها از بین میره.
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIs
tabnak.ir/005fIs