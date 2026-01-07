روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم

آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ فریبا نادری در مصاحبه‌ای در مورد ازدواج دومش صحبت کرد:

مجری: چه طور دوباره ازدواج کردید؟

نادری: حقیقتش همسرم بگیر نبود. آشنایی ما به این شکل بود که برادرم همسایه سام درخشانی بود و سام درخشانی موجب آشنایی من و همسرم شد.

ماه‌های طولانی من و همسرم با هم دیدار و آشنایی داشتیم. ایشان از همون اول آشنایی گفت: ببین من قصد ازدواج ندارم.

من هم، چون خیلی از ایشان خوشم آمده بود گفتم: من هم قصد ازدواج ندارم. ولی در واقع قصدم ازدواج بود.

تا این که بعد از یک مدت تغییر تاکتیک دادم و شروع کردم به گریه کردن و از جوانی خودم که از دست می‌رود صحبت کردم تا این که ایشان نرم شد و جالب این که ایشان اصلا نمی‌دانست من بازیگر هستم.