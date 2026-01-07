صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت خودرو در بازار امروز 17 دی

قیمت خودرو امروز 17 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز 17 دی

قیمت خودرو امروز 17 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در روز گذشته قرار گرفت. در پی این شوک ارزی، قیمت برخی محصولات داخلی تا حدود ۶ درصد و قیمت برخی خودروهای مونتاژی بیش از ۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که اگر نرخ ارز به یک ثبات نسبی در هر سطح قیمتی برسد، پس از مدتی بازار خودرو وارد رکود می‌شود. اما اگر دوباره احساس جهش در نرخ ارز شکل بگیرد، بازار خودرو نیز واکنش افزایشی نشان می‌دهد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 17 دی

شاهین اتوماتیک پلاس بیشرین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 90 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 800 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ساینا اتوماتیک افزایش بهای 28 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 28 میلیون تومان خرید و فروش شود.

ری‌را نسبت به روز گذشته 77 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 330 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، رانا پلاس TU5P رشد بهای 61 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 180 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 17 دی

فیدلیتی الیت (7 نفره) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و با برچسب قیمتی سه میلیارد و 340 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 790 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

فردا SX5 نسبت به روز معاملاتی پیشین 90 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 260 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، لاماری ایما رشد 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 450 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

کی‌ام‌سی J7 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص سه میلیارد و 40 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، هایما 8S نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 60 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.

اکستریم QX نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد و روی قله هفت میلیارد و 10 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر X33 کراس (اتوماتیک) رشد 45 میلیون تومانی تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 920 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
