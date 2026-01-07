شهادت مامور فراجا در ایرانشهر
در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت یکی از پرسنل خدوم و زحمتکش فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر ، یک نفر از حافظان امنیت به شهادت رسید.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از تیراندازی به سمت یکی از پرسنل خدوم و زحمتکش فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر توسط افرادی ناشناس خبر داد.
این مرکز در ادامه ضمن اعلام شهادت این مأمور، خاطرنشان کرد: تلاش جهت شناسایی عامل یا عاملین جنایت در دست اقدام است.
