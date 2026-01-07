پیام مهم عراقچی تحویل کویت داده شد
سفیر ایران در کویت پیام کتبی وزیر خارجه به همتای کویتی را تقدیم معاون وزیر خارجه کویت کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۰۵| |
4821 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد توتونچی، سفیر کشورمان در کویت در دیدار با "سمیح جوهر حیات"، دستیار وزیر امور خارجه کویت در امور آسیا ضمن تقدیم پیام کتبی سید عباس عراقچی، وزیرخارجه کشورمان به همتای خود، در خصوص موضوعات دوجانبه نیز گفتگو کرد.
عراقچی همچنین پیامهایی مکتوب به همتایان خود در کشورهای عراق و پاکستان نیز ارسال کرده بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟