پیام مهم عراقچی تحویل کویت داده شد

سفیر ایران در کویت پیام کتبی وزیر خارجه به همتای کویتی را تقدیم معاون وزیر خارجه کویت کرد.
پیام مهم عراقچی تحویل کویت داده شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد توتونچی، سفیر کشورمان در کویت در دیدار با "سمیح جوهر حیات"، دستیار وزیر امور خارجه کویت در امور آسیا ضمن تقدیم پیام کتبی سید عباس عراقچی، وزیرخارجه کشورمان به همتای خود، در خصوص موضوعات دوجانبه نیز گفتگو کرد.

عراقچی همچنین پیام‌هایی مکتوب به همتایان خود در کشورهای عراق و پاکستان نیز ارسال کرده بود.
 

عباس عراقچی سفیر ایران کویت پیام ایران خبر فوری محمد توتونچی وزیر امور خارجه کویت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
12
پاسخ
خب این پیام مهم چی بود؟ این چطور اطلاع رسانیه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
3
پاسخ
قطعا هشدار بوده که آمریکا اگر از کشورشون علیه ایران اقدامی کنه پاسخ خواهد گرفت
