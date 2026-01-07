پیام مهم عراقچی تحویل کویت داده شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد توتونچی، سفیر کشورمان در کویت در دیدار با "سمیح جوهر حیات"، دستیار وزیر امور خارجه کویت در امور آسیا ضمن تقدیم پیام کتبی سید عباس عراقچی، وزیرخارجه کشورمان به همتای خود، در خصوص موضوعات دوجانبه نیز گفتگو کرد.

عراقچی همچنین پیام‌هایی مکتوب به همتایان خود در کشورهای عراق و پاکستان نیز ارسال کرده بود.

