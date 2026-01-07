قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ دی

قیمت طلا ثابت ماند و سکه امامی به ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و شش میلیون) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ تا لحظه نگارش این‌ خبر با ثبات قیمت طلا ۱۸ عیار همراه شد؛ همچنین قیمت سکه امامی نسبت به‌ روز گذشته ثابت ماند.

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا به ۴,۴۶۶ (چهار هزار و چهارصد و شصت و شش ) دلار رسید.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۵,۹۵۵,۲۶۱ (پانزده میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار و دویست و شصت و یک ) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار به ۶۹,۱۱۵,۰۰۰ (شصت و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان رسید.