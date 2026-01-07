درخواست فوری مکرون برای گفتوگو با پوتین
امانوئل ماکون خواستار گفتوگو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه برای حلوفصل اختلافات شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲» اعلام کرد قصد دارد در اسرع وقت با ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه گفتوگو کند.
وی افزود: مسائل باید خیلی زود ساماندهی شوند. تماسها در حال ازسرگیری است و این گفتوگوها باید طی هفتههای آینده انجام شود.
رئیسجمهوری فرانسه تأکید کرد که این تماس باید در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که اگر ماکرون مایل به گفتوگو باشد مسکو همواره آماده گفتوگو است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که در صورت دریافت درخواست گفتوگو از سوی کاخ الیزه، در اینباره اطلاعرسانی خواهد کرد.
