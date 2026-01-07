صفحه خبر لوگوبالا تابناک
درخواست فوری مکرون برای گفت‌وگو با پوتین

امانوئل ماکون خواستار گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه برای حل‌وفصل اختلافات شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۹۸
| |
1949 بازدید
درخواست فوری مکرون برای گفت‌وگو با پوتین

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲» اعلام کرد قصد دارد در اسرع وقت با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه گفت‌وگو کند.

وی افزود: مسائل باید خیلی زود ساماندهی شوند. تماس‌ها در حال ازسرگیری است و این گفت‌وگوها باید طی هفته‌های آینده انجام شود.

رئیس‌جمهوری فرانسه تأکید کرد که این تماس باید در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که اگر ماکرون مایل به گفت‌وگو باشد مسکو همواره آماده گفت‌وگو است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که در صورت دریافت درخواست گفت‌وگو از سوی کاخ الیزه، در اینباره اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

 

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
گزارش خطا
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
