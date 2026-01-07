صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 17 دی

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه در بازار امروز چهارشنبه
کد خبر: ۱۳۵۰۳۹۶
| |
6402 بازدید

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 17 دی

به گزارش تابناک، قیمت سکه  در بازار امروز  نسبت به روز قبل ثبات  را تجربه کرد.


آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی  به ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و شش میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه  به ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون) تومان رسید.
قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی به ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه نیم سکه ربع سکه سکه امامی قیمت سکه بازار سکه خرید سکه فروش سکه خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۴ دی
قیمت سکه امروز جمعه ۲۸ آذرماه
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 29 آذر
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۳ دی
قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۶ دی
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
آیا سکه تا پایان سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد؟!
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۶ آذر
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۲ مهر ماه
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
قیمت سکه در بازار امروز 11 آذرماه+جدول
قیمت انواع سکه طلا امروز 4 خرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۵ اسفند
قیمت انواع سکه در بازار امروز 3 خردادماه
قیمت سکه تمام، نیم و ربع سکه؛ امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۴ دی ماه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIa
tabnak.ir/005fIa