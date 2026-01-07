قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه امروز 17 دی
قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه در بازار امروز چهارشنبه
6402 بازدید
به گزارش تابناک، قیمت سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ثبات را تجربه کرد.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی به ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و شش میلیون) تومان رسید.
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه به ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون) تومان رسید.
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
