صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار پلیس به کاربران سایت‌های همسریابی

بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران از شکایت یک زن از مردی خبر داد که در سایت همسریابی زنی با او آشنا شده و قرار ازدواج گذاشته بود.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۹۴
| |
1556 بازدید
هشدار پلیس به کاربران سایت‌های همسریابی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ دیروز زنی با حضور در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران گفت: سال‌ها قبل از شوهرم جدا شدم و همراه پسر نوجوانم در یکی از محله‌های تهران زندگی می‌کردیم. دوستم برایم تعریف کرد چند نفر از دوستانش در سایت همسریایی همسرشان را انتخاب کرده‌اند و زندگی خوبی هم دارند. من هم ترغیب شدم و در سایت همسریابی ثبت‌نام کردم. با یکی از متقاضیان به توافق رسیدم. او خودش را فردی با تمکن مالی خوب معرفی کرد و اطمینان داد از پسرم همانند فرزندش نگهداری می‌کند.

وی افزود: روز حادثه از من خواست قبل از مراسم خواستگاری به خانه‌ام بیاید و با پسرم هم حرف بزند. آن روز به خانه‌ام آمد که به محض خوردن چای بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، چند ساعتی گذشته بود و در اتاق‌خواب زندانی بودم. طلا‌هایی که همراه و در کمد داشتم هم به سرقت رفته بود. با آمدن پسرم به خانه نجات پیدا کردم به تلفن مرد خواستگارم زنگ زدم که خاموش بود.

این زن از خواستگارش به اتهام حبس غیر قانونی و سرقت مقرون به آزار طلاهایش شکایت کرد.

احسان شکیب‌نژاد بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت: تحقیقات برای یافتن متهم فراری از سوی پلیس ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سایت همسریابی خواستگاری تمکن مالی سرقت طلا
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | بهترین فلزات از نظر بازدهی در سال ۲۰۲۵
رشد ۲ میلیونی مثقال طلا / پیش بینی قیمت‌های دوشنبه
چرا خرید سکه پارسیان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری کوچک است؟
طلا و سکه چند؟ / قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIY
tabnak.ir/005fIY