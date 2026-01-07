به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ دیروز زنی با حضور در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران گفت: سال‌ها قبل از شوهرم جدا شدم و همراه پسر نوجوانم در یکی از محله‌های تهران زندگی می‌کردیم. دوستم برایم تعریف کرد چند نفر از دوستانش در سایت همسریایی همسرشان را انتخاب کرده‌اند و زندگی خوبی هم دارند. من هم ترغیب شدم و در سایت همسریابی ثبت‌نام کردم. با یکی از متقاضیان به توافق رسیدم. او خودش را فردی با تمکن مالی خوب معرفی کرد و اطمینان داد از پسرم همانند فرزندش نگهداری می‌کند.

وی افزود: روز حادثه از من خواست قبل از مراسم خواستگاری به خانه‌ام بیاید و با پسرم هم حرف بزند. آن روز به خانه‌ام آمد که به محض خوردن چای بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، چند ساعتی گذشته بود و در اتاق‌خواب زندانی بودم. طلا‌هایی که همراه و در کمد داشتم هم به سرقت رفته بود. با آمدن پسرم به خانه نجات پیدا کردم به تلفن مرد خواستگارم زنگ زدم که خاموش بود.

این زن از خواستگارش به اتهام حبس غیر قانونی و سرقت مقرون به آزار طلاهایش شکایت کرد.

احسان شکیب‌نژاد بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت: تحقیقات برای یافتن متهم فراری از سوی پلیس ادامه دارد.