صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علی جنتی: ۸ میلیارد دلار اختلاس چای دبش چه شد؟

علی جنتی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید به‌طور جدی دنبال شود. بخشی از نارضایتی مردم به این دلیل است که در دستگاه‌های مختلف، از شهرداری‌ها گرفته تا سایر دستگاه‌های اجرایی، فساد نهادینه شده است، گفت: مردم روزانه با آنها سر و کار دارند و بسیاری از کارهای آنان بدون رشوه انجام نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۶
| |
3156 بازدید
|
۶

علی جنتی: ۸ میلیارد دلار اختلاس چای دبش چه شد؟

علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، در بخشی از اظهارات خود در خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اعتراضات اخیر مردم بیان کرد:  دولت باید با تدبیر مشکلات را حل کند؛ دولت هم از نظر ارزی دچار مشکل است و نمی‌تواند ارز به بازار تزریق کند و نرخ ارز را کاهش دهد و هم از نظر ریالی با مشکل مواجه است. بحث یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بیش از دو سال است که تصویب شده و دولت نتوانسته است آن را اجرا کند، چون منابع کافی در اختیار ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی ادامه داد: به هر حال، باید برای تامین رضایت نسبی جامعه اقدامات حداقلی صورت گیرد. بخشی از  نارضایتی‌ها هم نارضایتی‌های اجتماعی است. دولت آقای پزشکیان با شعار رفع فیلترینگ بر سر کار آمده و هنوز بعد از دوسال نتوانسته است، یک کار بسیار ساده رفع فیلتر را انجام بدهد. ممانعت دولت از اجرای قانون عفاف و حجاب قابل تقدیر است ولی هنوز هم گروهی هستند که با سر و صدا دولت را تحت فشار قرار می‌دهند. 

وزیر ارشاد دولت روحانی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید به‌طور جدی دنبال شود. بخشی از نارضایتی مردم به این دلیل است که در دستگاه‌های مختلف، از شهرداری‌ها گرفته تا سایر دستگاه‌های اجرایی، فساد نهادینه شده است، گفت: مردم روزانه با آنها سر و کار دارند و بسیاری از کارهای آنان بدون رشوه انجام نمی‌شود. و همین امر نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است. به نظر من، گرچه برای انجام اصلاحات خیلی دیر شده ولی هنوز هم فرصت‌هایی برای مبارزه با فساد باقی است.

وی افزود: مردم می‌پرسند فردی مثل بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چگونه آزاد شد؟ تکلیف دست اندرکاران ۸/۲ میلیارد دلار اختلاس در قضیه چای دبش که دستگیر شدند، چه شد؟ دو نفر از وزیران که در این پرونده محکوم به زندان شدند، اکنون کجا هستند؟ این‌ها مسائلی است که برای مردم سوال ایجاد کرده و اگر دولت و نظام با شفافیت با آن‌ها برخورد کنند، می‌تواند تا حدی از نارضایتی‌ها بکاهد. البته دولت در حوادث اخیر با مردم برخورد مناسبی داشته و اعتقاد دارد که با مردم باید گفت‌وگو  و صحبت کند و نیروهای امنیتی با معترضان با نرمش برخورد کرده اند و دولت حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را به رسمیت شناخت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی جنتی اختلاس فیلترینگ رفع فیلترینگ انتقاد به پزشکیان چای دبش پرونده فساد اقتصادی فساد اقتصادی خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عاملی: مسئولیت فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی نیست!
چای دبش عرضه شده در حراج، آلوده نیست
زمان دقیق رفع فیلترینگ مشخص شد
آخرین وضعیت پرونده کروز / آخرین وضعیت دو تبعه بازداشتی فرانسه در ایران/بررسی تقاضای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی/حکم اعدام 3 نفر در پرونده شهید فخری زاده/ جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام درگذشت
رفع فیلترینگ یکی از انگیزه‌های مشارکت در انتخابات بود
اینفوگرافیک| پرونده چای دبش به کجا رسید؟
هزار تن چای فاسد، دبش دیگری می‌شود
دستور فروش ۶ هزار تن چای دبش صادر شد
اینفوگرافی: همه احکام متهم ردیف اول پرونده چای دبش
آقایان موافق فیلترینگ! با رفع فیلتر واتساپ آسمان به زمین آمد؟!
وقتی محکومان فساداقتصادی به ریش مردم می‌خندند؟
کشف اختلاس ۴.۵ میلیارد تومانی در مازندران
سرانجام طرح لغو فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ!
مواجهه علمی با پدیده فساد بر اساس متدلوژی مدیریت بیماری
عکس: متهمان پرونده چای دبش در دادگاه
انتقاد یک روزنامه به فیلترینگ و FATF
آسیب فیلترینگ بر امنیت سایبری کشور
کسی که ۱ میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو به گروه دبش داد!
مدیرعامل شرکت چای دبش بازداشت است
تسهیلات ویژه 2وزارت به دبش به بهانه ذخیره چای
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
52
پاسخ
چو دانی و پرسی خطاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
70
پاسخ
چه جالب مسٔولین خودشون دنباله پاسخ هستن !!!! معلوم نیست مملکت دست کیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
46
پاسخ
رفت پیش بقیه
رضوک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
47
پاسخ
8 میلیارد دلار برای چای اختلاس شده .... !!!!!! چه خبر بوده .... در دولت بی کنترل چه کسی بوده اینهمه افسار گسیختگی
روزی روزگاری 8 میلیار دلار کل بودجه ایران ان هم در زمان جنگ بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
38
پاسخ
مگر قرار بود چیزی بشود ؟ فقط نمایندگان مجلس و تندروها به پزشکیان فشار می آورند که افرادی مثل وزرای مرحوم رئیسی را سر کار بیاورد.
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
19
پاسخ
سئوال بعدی!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIQ
tabnak.ir/005fIQ