علی جنتی: ۸ میلیارد دلار اختلاس چای دبش چه شد؟
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، در بخشی از اظهارات خود در خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اعتراضات اخیر مردم بیان کرد: دولت باید با تدبیر مشکلات را حل کند؛ دولت هم از نظر ارزی دچار مشکل است و نمیتواند ارز به بازار تزریق کند و نرخ ارز را کاهش دهد و هم از نظر ریالی با مشکل مواجه است. بحث یکسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بیش از دو سال است که تصویب شده و دولت نتوانسته است آن را اجرا کند، چون منابع کافی در اختیار ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی ادامه داد: به هر حال، باید برای تامین رضایت نسبی جامعه اقدامات حداقلی صورت گیرد. بخشی از نارضایتیها هم نارضایتیهای اجتماعی است. دولت آقای پزشکیان با شعار رفع فیلترینگ بر سر کار آمده و هنوز بعد از دوسال نتوانسته است، یک کار بسیار ساده رفع فیلتر را انجام بدهد. ممانعت دولت از اجرای قانون عفاف و حجاب قابل تقدیر است ولی هنوز هم گروهی هستند که با سر و صدا دولت را تحت فشار قرار میدهند.
وزیر ارشاد دولت روحانی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید بهطور جدی دنبال شود. بخشی از نارضایتی مردم به این دلیل است که در دستگاههای مختلف، از شهرداریها گرفته تا سایر دستگاههای اجرایی، فساد نهادینه شده است، گفت: مردم روزانه با آنها سر و کار دارند و بسیاری از کارهای آنان بدون رشوه انجام نمیشود. و همین امر نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است. به نظر من، گرچه برای انجام اصلاحات خیلی دیر شده ولی هنوز هم فرصتهایی برای مبارزه با فساد باقی است.
وی افزود: مردم میپرسند فردی مثل بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چگونه آزاد شد؟ تکلیف دست اندرکاران ۸/۲ میلیارد دلار اختلاس در قضیه چای دبش که دستگیر شدند، چه شد؟ دو نفر از وزیران که در این پرونده محکوم به زندان شدند، اکنون کجا هستند؟ اینها مسائلی است که برای مردم سوال ایجاد کرده و اگر دولت و نظام با شفافیت با آنها برخورد کنند، میتواند تا حدی از نارضایتیها بکاهد. البته دولت در حوادث اخیر با مردم برخورد مناسبی داشته و اعتقاد دارد که با مردم باید گفتوگو و صحبت کند و نیروهای امنیتی با معترضان با نرمش برخورد کرده اند و دولت حق اعتراض مسالمتآمیز مردم را به رسمیت شناخت.
روزی روزگاری 8 میلیار دلار کل بودجه ایران ان هم در زمان جنگ بود