صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جولانی با اسرائیل به توافق رسید

سرکرده شورشیان مسلح حاکم بر دمشق که پیش از سرنگونی دولت بشار اسد، وعده مبارزه با صهیونیستها را می‌داد، پس از به قدرت رسیدن، با اسرائیل توافق کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۱
| |
4652 بازدید
|
۱
جولانی با اسرائیل به توافق رسید

مسئولان رژیم صهیونیستی، آمریکا و دولت «ابومحمد الجولانی» امروز سه‌شنبه بر سر ایجاد یک سازوکار همکاری اطلاعاتی مشترک، به توافق رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه خبری «آی 24»‌اسرائیل با اعلام این خبر،‌گزارش داد،  این مکانیزم از طریق یک اتاق ارتباطی ویژه و تحت نظارت آمریکا فعالیت خواهد کرد.

هدف از این اقدام، هماهنگی فوری و مستمر در تبادل اطلاعات، کاهش تنش‌های نظامی و جلوگیری از سوءتفاهم میان طرفین است.

در پایان این نشست، توافق شد که در زمینه‌های پزشکی، انرژی و کشاورزی گفت‌وگوهای مستقیمی میان مسئولان صهیونیست و دولت الجولانی  آغاز شود. منابع اسرائیلی که در جریان جزئیات این دیدار قرار داشتند، می‌گویند، این یک گام اولیه برای آزمودن میزان همکاری‌های غیرنظامی، همزمان با پیشبرد مسیر امنیتی است.

به گفته منابع اسرائیلی، نمایندگان اسرائیل، سوریه و آمریکا این مکانیزم را به‌طور منظم تقویت خواهند کرد و بخشی از این اقدامات به صورت مجازی انجام می‌گیرد. بنا بر این گزارش، محل استقرار این اتاق مشترک ارتباطی در یک کشور ثالث خواهد بود تا امکان فعالیت مستمر و بی‌طرفانه فراهم شود.این مکانیزم، به عنوان بستری برای حل فوری اختلافات، مدیریت بحران و گسترش مشارکت‌های دیپلماتیک بین طرفین عمل خواهد کرد. در این میان، آمریکا نقش ناظر و میانجی راداشته و بر اجرای تفاهمات در میدان نظارت خواهد کرد. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جولانی سوریه اسرائیل رژیم صهیونی توافق مذاکرات تفاهم خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۴ کشته و ۲۴ زخمی در درگیری‌های حلب
شهادت یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
ارمنستان و آذربایجان، دستگاه دیپلماسی ما را از خواب سنگین بیدار کند
امضای تفاهم‌نامه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه / مناطقی از سوریه که «امن» خواهد شد
«جولانی»: مداخله تل‌آویو سوریه را به سمت مرحله خطرناکی سوق داد
مذاکرات سری اسرائیل و سوریه زیر ذره‌بین آمریکا
اثر کارتونیست عرب درباره تغییر لباس و شمایل جولانی + عکس
خبر شوکه کننده از سوریه: توافق با اسرائیل در راه است!
قتل‌عام وحشتناک از جنایت عناصر جولانی در سوریه+ عکس
واکنش ایران به درخواست اروپا برای ازسرگیری مذاکرات
زمان امضای توافق امنیتی بین دمشق و تل آویو اعلام شد
روبیو توافقی که اجازه غنی‌سازی بدهد را هم رد نمی‌کند
افشاگری جولانی: روسیه به بشار اسد خیانت کرد
جولانی به فرانسه می‌رود
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
فاش‌شدن جزئیات مذاکرات محرمانه دمشق و تل‌آویو
اعتراف جنجالی الجولانی درباره مذاکره با اسرائیل
تشریح گفتگوی تلفنی پوتین و الجولانی
آیا جنگ در راه است؟!
توافق پنهانی اسرائیل و دولت موقت سوریه فاش شد
امیدها به توافق ایران و آمریکا خاموش شد!
ادعای سی ان ان درباره توافق آمریکا و ایران در نشست بعد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یحیی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
12
2
پاسخ
خاک بر سرت الجولانی! وقتی عقل و شعور شناخت و آگاهی نباشه یک روز می شوی قاتل مردم بیگناه به دلیل تخلف از دین و یک روز هم می شوی همراه پست و رذل ترین قاتل مسلمانان!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIL
tabnak.ir/005fIL