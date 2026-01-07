جولانی با اسرائیل به توافق رسید

سرکرده شورشیان مسلح حاکم بر دمشق که پیش از سرنگونی دولت بشار اسد، وعده مبارزه با صهیونیستها را می‌داد، پس از به قدرت رسیدن، با اسرائیل توافق کرد.

مسئولان رژیم صهیونیستی، آمریکا و دولت «ابومحمد الجولانی» امروز سه‌شنبه بر سر ایجاد یک سازوکار همکاری اطلاعاتی مشترک، به توافق رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه خبری «آی 24»‌اسرائیل با اعلام این خبر،‌گزارش داد، این مکانیزم از طریق یک اتاق ارتباطی ویژه و تحت نظارت آمریکا فعالیت خواهد کرد.

هدف از این اقدام، هماهنگی فوری و مستمر در تبادل اطلاعات، کاهش تنش‌های نظامی و جلوگیری از سوءتفاهم میان طرفین است.

در پایان این نشست، توافق شد که در زمینه‌های پزشکی، انرژی و کشاورزی گفت‌وگوهای مستقیمی میان مسئولان صهیونیست و دولت الجولانی آغاز شود. منابع اسرائیلی که در جریان جزئیات این دیدار قرار داشتند، می‌گویند، این یک گام اولیه برای آزمودن میزان همکاری‌های غیرنظامی، همزمان با پیشبرد مسیر امنیتی است.

به گفته منابع اسرائیلی، نمایندگان اسرائیل، سوریه و آمریکا این مکانیزم را به‌طور منظم تقویت خواهند کرد و بخشی از این اقدامات به صورت مجازی انجام می‌گیرد. بنا بر این گزارش، محل استقرار این اتاق مشترک ارتباطی در یک کشور ثالث خواهد بود تا امکان فعالیت مستمر و بی‌طرفانه فراهم شود.این مکانیزم، به عنوان بستری برای حل فوری اختلافات، مدیریت بحران و گسترش مشارکت‌های دیپلماتیک بین طرفین عمل خواهد کرد. در این میان، آمریکا نقش ناظر و میانجی راداشته و بر اجرای تفاهمات در میدان نظارت خواهد کرد.