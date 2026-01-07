صفحه خبر لوگوبالا تابناک
انسداد شاهراه‌های حیاتی در استقلال؛ ابهام در جدایی ستاره‌ها و اختلاف مدیریت با ساپینتو

در میان تمام تردیدها و فضای مبهم درخصوص آینده همکاری دیدیه اندونگ و استقلال، متن نامه‌ای که بازیکن گابنی به صراحت گفته قراردادش را فسخ کرده، منتشر شد. از سویی، دو بازیکن معترض و ناراضی در اردوگاه آبی‌ها وجود دارد که حل مشکلاتی دارند.
انسداد شاهراه‌های حیاتی در استقلال؛ ابهام در جدایی ستاره‌ها و اختلاف مدیریت با ساپینتو

تاجرنیا در مصاحبه‌ای گفت: «ما در جلساتی که طی دو سه روز آینده داریم سعی می‌کنیم یک نوع تعامل بین بازیکن و سرمربی ایجاد کنیم. امیدوارم با توجه به شرایطی که داریم هیچ بازیکنی از باشگاه جدا نشود.» آنچه مشخص است اینکه تفکر و مشی مدیران باشگاه از جمله تاجرنیا، حداقل درباره این دو بازیکن، در سمت مقابل ساپینتو قرار دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال با یک برد جنون‌آمیز و بسیار مهم، خود را به تعطیلات نیم فصل رساند. استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر که آخرین مسابقه نیم‌فصل نخست لیگ بیست‌وپنجم محسوب می‌شد به مصاف سپاهان رفت و موفق شد با گل دیرهنگام و دقیقه ۲+۹۰ اسماعیل قلی‌زاده بازیکن جوان و تعویضی، ضمن غلبه بر صدرنشین، سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

تقابلی حساس و سرنوشت‌ساز که پیروزی در آن، بیش از هر چیزی، موقعیت سرمربی پرتغالی آبی‌های پایتخت را تغییر داد و ریکاردو ساپینتو که به دلیل اتفاقات و نتایج هفته‌های پیش، روی لبه پرتگاه قرار داشت با این پیروزی مهم توانست شرایطش را بهتر کند و به نظر می‌رسید با آرامش بیشتری به تعطیلات برود. اما این مهم آنطور که باید باشد، نیست.

در واقع کسب سه امتیاز از میدان مهم نقش جهان، آنقدر قدرتمند نبود که روی تمام حواشی و مشکلات موجود سرپوش بگذارد. بخشی از این موارد به نارضایتی مثلثی مربوط می‌شود که رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی و دیدیه اندونگ، سه ضلع آن را تشکیل می‌دهند. در میان این سه ستاره، ماجرای هافبک گابنی متفاوت است. چند روز پیش خبری غیرمنتظره منتشر شد مبنی بر اینکه اندونگ خواهان فسخ قرارداد خود با استقلال شده است. پس از آن مسئولان باشگاه استقلال به روش‌ها و با اظهارنظرهای متفاوت سعی کردند این قضیه را پنهان کنند. هر چند تعدادی از مسئولان هم تلاش کردند موضوع درخواست اندونگ برای فسخ قرارداد را از بیخ و بن تکذیب کنند و تأکید کردند که چنین موضوعی صحت ندارد. در این شرایط گزارش‌هایی هم منتشر شد که همه چیز زیر سر ایجنت این بازیکن است و مدیر برنامه‌هایش برای رسیدن به مقاصد شخصی از جمله افزایش رقم قرارداد، چنین درخواستی را مطرح کرده و باعث شده این موضوع به رسانه‌ها راه یابد.

در میان تمام تردیدها و فضای مبهم در خصوص آینده همکاری دیدیه اندونگ و استقلال، دیروز یکی از خبرگزاری‌ها، متن نامه‌ای که بازیکن گابنی به صراحت گفته قراردادش را فسخ کرده، منتشر کرد. در ابتدای نامه‌ای که برای باشگاه استقلال، فدراسیون فوتبال و فیفا ارسال شده آمده است: «قرارداد من را فوراً و بر اساس دلیل موجه، طبق مقررات فیفا، فسخ کنید» و در پایین آن، نام دیدیه اندونگ به چشم می‌خورد؛ تاریخ نامه هم برای روز جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ (21 آذر سال 1404) است.

در بخشی از این نامه تأکید شده که به‌رغم ارسال حدود ۵۰ ایمیل و مکاتبه رسمی با باشگاه در بازه‌ای طولانی جهت پیگیری مواردی چون اخذ ویزای ورود، صدور و تمدید مجوز اقامت، دریافت و حفظ مجوز رسمی کار، باشگاه استقلال در انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود در خصوص این موارد، قصور و تخلف آشکار داشته است. هرچند برخی منابع مدعی شدند که بر اساس قوانین، فسخ قرارداد تنها در صورتی معتبر است که به‌طور رسمی ثبت شود و صرف ارسال یک ایمیل به‌منزله فسخ قرارداد تلقی نمی‌شود و در ادامه عنوان شد که تمدید قرارداد این بازیکن کاملاً قانونی بوده و هیچگونه مشکل حقوقی برای ادامه همکاری او با آبی‌پوشان وجود ندارد. در هر حال، ماجرای اندونگ همچون میهمانی ناخوانده، به دغدغه‌ای بزرگ برای باشگاه استقلال در میان تمام مشکلات، تبدیل شده است.

انسداد شاهراه‌های حیاتی در استقلال؛ ابهام در جدایی ستاره‌ها و اختلاف مدیریت با ساپینتو

از سویی دیگر، دو بازیکن معترض و ناراضی در اردوگاه آبی‌ها وجود دارد که حل مشکل آنها، بسیاری از خبرهای روزهای گذشته استقلال را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی. این در حالی است که شاگردان ساپینتو بعد از چند روز استراحت، از دیروز دور جدید تمرینات آماده‌سازی برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم را آغاز کردند. البته آنها پیش از رویارویی با تراکتور در هفته نخست نیم‌فصل دوم، باید دوشنبه هفته آینده در دیداری از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، به مصاف فولاد هرمزگان بروند. در این اوضاع، یکی از اصلی‌ترین مسائل درباره وضعیت استقلال به مدافعین راست و چپ آبی‌ها یعنی رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی مربوط می‌شود. دو بازیکن باتجربه و مدعی حضور در تیم ملی که در ۳ بازی اخیر استقلال جایی در تفکرات ساپینتو و البته فهرست نفرات تیم نداشتند. بدین ترتیب شکاف و اختلاف میان سرمربی با این دو بازیکن و نارضایتی متقابل آنها علنی شد.

با این اوصاف، خبرهایی مبنی بر جدایی رضاییان و جلالی از جمع آبی‌ها در فصل نقل و انتقالات زمستانه وجود داشت که فعلاً به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال مربوط می‌شود. سرمربی پرتغالی پیش از این صراحتاً اعلام کرد که این دو بازیکن (مخصوصاً رامین رضاییان)، اگر قصد جدایی دارند، او مخالفتی نخواهد داشت. در این میان، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال تمایلی به جدایی این دو بازیکن ندارد. علی تاجرنیا معتقد است به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه و غیرممکن بودن جذب بازیکنان جدید، سرمایه‌های باشگاه باید حفظ شوند. از سویی ساپینتو ترجیح می‌دهد به جای در اختیار داشتن ستاره‌ای که معترض است و آنطور که مدنظر اوست با تیم همراهی نمی‌کند، نظم و انضباط در تمرینات و رختکن وجود داشته باشد و تیمش با دورترین فاصله از حواشی، به کار خود ادامه دهد. تاجرنیا که در سمت رئیس هیئت مدیره باشگاه هم فعالیت می‌کند، در مصاحبه‌ای گفت: « ما در جلساتی که طی دو سه روز آینده داریم سعی می‌کنیم یک نوع تعامل بین بازیکن و سرمربی ایجاد کنیم. امیدوارم با توجه به شرایطی که داریم هیچ بازیکنی از باشگاه جدا نشود خصوصاً این دو نفر که ملی‌پوش محسوب می‌شوند و سرمایه‌های باشگاه ما هستند امیدوارم که صحبت‌ها نتیجه بخش باشد و ما با حضور این بازیکنان خوب‌مان نیم فصل خوبی را شروع کنیم.» آنچه مشخص است اینکه تفکر و مشی مدیران باشگاه از جمله تاجرنیا، در سمت مقابل ساپینتو قرار دارد. یک سوی ماجرا برای باقی ماندن دو بازیکن معترض و ناراضی تلاش می‌کند و سمت دیگر علاقه خاصی به باقی ماندن رضاییان و جلالی ندارد. 

