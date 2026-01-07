صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۵۰۳۷۶
بازدید: ۲۷۸۴

عکس: رژه سنتی آتش‌نشان توکیو

تیم‌های نجات و گروه‌های حفظ سنت‌های آتش‌نشانی توکیو در مراسم سالانه خود، با حرکات آکروباتیک بر روی نردبان‌ها و حفظ آیین‌های قدیمی، آمادگی خود را برای سال جدید به نمایش گذاشتند و یادآور تاریخچه آتش‌نشانی این شهر شدند.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل توکیو آتش نشانی نجات سنت
