عکس: رژه سنتی آتش‌نشان توکیو

تیم‌های نجات و گروه‌های حفظ سنت‌های آتش‌نشانی توکیو در مراسم سالانه خود، با حرکات آکروباتیک بر روی نردبان‌ها و حفظ آیین‌های قدیمی، آمادگی خود را برای سال جدید به نمایش گذاشتند و یادآور تاریخچه آتش‌نشانی این شهر شدند.