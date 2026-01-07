صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عمو پورنگ با یک استوری حرف دل همه را زد

داریوش فرضیایی در واکنش به شرایط اقتصادی سخت مردم، استوری جدیدی در صفحه شخصی خود منتشر کرد و با دلگرمی و امیدواری به جامعه پیام داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۷۰
| |
1201 بازدید

عمو پورنگ با یک استوری حرف دل همه را زد

به گزارش تابناک، داریوش فرضیایی، مشهور به عموپورنگ در یک استوری نوشت:‌ «به خدا ما مردم خوبی داریم؛ شریف، صبور و فداکار. کافی است به درد دل‌هایشان توجه کنیم، با گفتگو، تعامل و احترام به آن‌ها فرصت بیان مشکلاتشان را بدهیم. جوان‌های ما پر از انگیزه، خلاقیت و استعدادهای درخشان هستند که می‌توانند بهترین راهکارها را در زمینه‌های مختلف ارائه دهند؛ فقط کافی است به آن‌ها میدان و فرصت بدهیم و آن‌ها را به آینده امیدوار کنیم. این ملت شریف‌اند و اگر یک قدم برایشان برداریم، صد قدم برای ما برمی‌دارند، بشرط اینکه اعتمادشان را جلب کنیم. مردم ما در دنیا نظیر ندارند.»

این پیام عموپورنگ نه تنها دغدغه‌های مردم را بازتاب می‌دهد، بلکه بر امیدواری به نسل جوان و اهمیت اعتماد متقابل میان جامعه و مسئولان تأکید دارد.

 

داریوش فرضیایی عمو پورنگ اعتراضات جوانان مشکلات معیشتی
