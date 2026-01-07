قائمپناه: امروز جبهه نبرد تغییر کرده است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدجعفر قائمپناه در «همایش سراسری کارگزاران گزینش سراسر کشور» با بیان اینکه تخصص بدون امانتداری حقوق مردم را ضایع میکند، اظهار کرد: اگر گزینش را به مثابه ابزاری برای طرد فرض کنیم، همواره بهدنبال نقصها میگردیم اما اگر آن را دروازهای برای جذب شایستگان بدانیم، رسالت ما از عیبجویی به استعدادیابی تغییر خواهد یافت.
قائمپناه با تأکید بر اینکه تنگنظری، نگرش سلیقهای و رفتارهای غیرحرفهای ریشه بسیاری از بیعدالتیهاست، ادامه داد: اگر افق دید ما محدود شود و دایره خودیها را چنان تنگ کنیم که جوانان متخصص و شایسته ایران از آن خارج بمانند، حتماً به راه خطا رفتهایم. اگر میل شخصی را بر معیارهای موضوعی ارجحیت دهیم، در دام سلیقه افتادهایم. هنگامی که بدون دانش لازم و روشهای علمی متقن درباره سرنوشت انسانها تصمیم بگیریم، از مدار حرفهایگری خارج شدهایم.
رئیس هیئت عالی گزینش با تاکید بر ضرورت تصمیمگیری در نظام گزینش برمبنای استدلال و استناد، تصریح کرد: شفافیت و پاسخگویی ضرورت شرعی و قانونی فعالیت ماست. هیچ شهروندی هیچگاه نباید احساس کند با دستگاهی بسته، غیرپاسخگو و نفوذناپذیر روبهرو است.
قائمپناه افزود: اگر تجربه فرایند گزینش برای جوانان با کرامت، احترام و انصاف همراه باشد شهروندان به جامعه امیدوار میشوند و اگر این فرآیند با پرسشهای ناروا و ورود به حریم خصوصی که امام راحل صراحتاً بر نهی از این اقدام تاکید کردهاند، همراه شود به سرمایه اجتماعی آسیبی وارد کردهایم که بهسادگی قابل جبران نیست.
وی با بیان اینکه فضای مصاحبهها باید به محیطی انسانی تبدیل شود، ادامه داد: در این محیط حتی داوطلبِ پذیرفتهنشده هم خود را در معرض قضاوتی عادلانه خواهد دید. روزآمدی روشها نیز یک ضرورت حیاتی است و گزینشی که بخواهد با ابزارهای گذشته، پیچیدگیهای شخصیتی و مهارتی امروز را بسنجد به خطا خواهد رفت.
رئیس هیئت عالی گزینش با تاکید بر استانداردسازی، تدوین راهنمای روشن و آموزش مستمر مصاحبهگران بهعنوان تنها راه عبور از ابهام و سلیقهمحوری، ادامه داد: هر ایرانی که قانون را میپذیرد و توان خدمت دارد باید حق سهیم شدن در ساختن میهنش را داشته باشد. نباید اجازه داد متخصصان و دانایان ایران، به دلیل پاسخ ندادن به پرسشی فرعی در یک مصاحبه از بدنه دولت، نظام یا سازمان اداری حذف شوند. ایران متعلق به همه ایرانیان است و به هیچوجه اجازه نداریم هموطنان را از حقوق خود محروم کنیم.
قائمپناه با بیان اینکه اگر مسیر ورود دانایان و توانمندان به ساختار اجرایی کشور سد شود، ریشههای کارآمدی دولت و حاکمیت را خشکاندهایم، تصریح کرد: برخی به غلط تصور میکنند سختگیری بیمبنا نشانه انقلابیگری است، در حالی که اصیلترین نماد انقلابیگری، اجرای عدالت و از بین رفتن تبعیض است. با هر ردصلاحیت ناعادلانه، یک رشته اعتماد میان ملت و دولت گسسته میشود.
وی خطاب به مسئولان گزینش حاضر در همایش، گفت: از شما میخواهم پیام امام راحل و سیاستهای رهبری را بهعنوان دستورالعمل زنده سرلوحه فعالیت خود قرار دهید تا در دولت وفاق ملی شاهد نوعی گزینش باشیم که مایه آرامش خاطر جامعه و جذب حداکثری نخبگان شود.
قائمپناه با بیان اینکه امروز جبهه نبرد از مرزهای جغرافیایی به ساحت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تغییر کرده، یادآور شد: در زمانهای که ایرانستیزان با تمام توان بر تخریب پیوند میان ملت و حاکمیت متمرکز شدهاند، سنگر انقلاب اسلامی و جبهه خودی دقیقاً جایی تعریف میشود که بذر رضایت در دل مردم کاشته میشود.
رئیس هیئت عالی گزینش تصریح کرد: هر اقدام، رویه یا ساختاری که خروجیاش تولید نارضایتی، فرسایش اعتماد عمومی و نومیدی در میان جوانان باشد، نهتنها نسبتی با دولت وفاق ملی ندارد بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تحقق اهداف جبههای عمل میکند که آتش خود را به سوی رضایتمندی مردم گشوده است.