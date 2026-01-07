وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری تأکید کرد: وظیفه دولت و حاکمان شنیدن صدای معترضان، پاسخگویی و اجابت مطالبات منطقی است.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۶۷| |
621 بازدید
به گزارش تابناک، مهدی طباطبایینژاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اعتراض از حقوق شهروندی است و وظیفه دولت و حاکمان شنیدن صدای معترضان، پاسخگویی و اجابت مطالبات منطقی است؛ اما معترض فحاشی نمیکند، اهل سنگپراکنی نیست و از خشونت پرهیز میکند. مرز میان اعتراض و اغتشاش همینجاست.
رئیسجمهور شنوای انتقادات است و دولت سمت واقعی مردم ایستاده است.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟