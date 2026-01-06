صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیاتی از وام جدید ۳۰ میلیون تومانی

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد وام ۳۰ میلیونی با سود ۴ درصد به سرپرستان خانوار چند دهک درآمدی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۶۶
| |
1477 بازدید
جزئیاتی از وام جدید ۳۰ میلیون تومانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. بر این اساس سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی کشور وام اعتباری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد.

جزئیات کلیدی طرح:

مبلغ و کارمزد: ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد.
مشمولان: سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول درآمدی (معادل ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر).
بازپرداخت: مدت بازپرداخت بین ۶ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.
نحوه استفاده: اعتبار به صورت غیرنقدی و فقط برای خرید از پلتفرم‌های دیجیتال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف مشخص قابل استفاده است.
ویژگی منحصربه‌فرد: این وام یک‌بار مصرف نیست و پس از تسویه اقساط، اعتبار سرپرست خانوار مجدداً شارژ می‌شود.

اهداف و فلسفه طرح از نگاه دولت

مدنی‌زاده این طرح را بخشی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار و حمایت از مردم عنوان کرده است. به گفته وی، فلسفه اجرای این طرح دو محور اصلی دارد:

۱. تحریک تقاضا و حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل

۲. تقویت قدرت خرید و معیشت خانوارها.

هدف طراحی غیرنقدی بودن وام، هدایت مستقیم منابع به بازار مصرف و جلوگیری از انحراف آن به سمت بازارهای سفته‌بازی اعلام شده است.

محاسبات بازپرداخت

با توجه به نرخ کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت، مبلغ قسط ماهانه به شرح زیر متغیر خواهد بود:

بازپرداخت ۱۲ ماهه

کل مبلغ بازپرداختی: حدود ۳۱.۲ میلیون تومان

قسط ماهانه: حدود ۲.۶ میلیون تومان

بازپرداخت ۶ ماهه

کل مبلغ بازپرداختی: حدود ۳۱.۲ میلیون تومان

قسط ماهانه: حدود ۵.۱ تا ۵.۲ میلیون تومان

این نرخ کارمزد در مقایسه با نرخ سود بالای ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی رایج، یک مزیت بزرگ برای دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شود.

خبر این طرح با استقبال و انتقاد کاربران در فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌ها مواجه شده است.

موافقان و امیدواران:

تعدادی از شهروندان این طرح را فرصتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار کوچک، رفع نیازهای اولیه مانند خرید لوازم خانگی یا پرداخت بدهی‌های معیشتی می‌دانند. برخی نیز بر ضرورت توزیع عادلانه‌تر آن تاکید کرده‌اند.

طرح اعتبار ملی ایرانیان با هدف تزریق اعتبار مستقیم به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی و تحریک چرخه اقتصادی، از اواخر دی‌ماه به صورت آزمایشی آغاز می‌شود. موفقیت این طرح منوط به قدرت خرید واقعی که برای خانوارها ایجاد می‌کند، اثربخشی آن در حمایت از بنگاه‌های خرد و همچنین توانایی بازپرداخت خانوارهای کم‌درآمد در بازه زمانی تعیین شده خواهد بود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، این اقدام می‌تواند هم آزمونی برای سیاست‌گذاری چرخش اعتبار به سمت مصرف باشد و هم محکی برای سنجش اثربخشی سیاست‌های حمایتی غیرنقدی دولت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدنی زاده وزیر اقتصاد وام تسهیلات اقشار کم درآمد دهک های درآمدی وام کم بهره وام 30 میلیونی اعتبار خرید کالا
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
جزئیات وام 30 میلیون تومانی به 5 دهک مردم
دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
زمان واریز اعتبار ۴ میلیونی کالابرگ
یارانه مستقیم به ۸۶ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود
تعبیر دولت از معرفی مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fI6
tabnak.ir/005fI6