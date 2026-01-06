گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد

تعدادی از کسبه در اعتراض به آنچه وضعیت بد معیشتی می خواندند، در احمدآباد تجمع کردند. امروز بازار رضا و خیابان مدرس مشهد نیز شاهد حضور جمعی از بازاریان معترض بود.

به گزارش تابناک، طبق مشاهدات خبرنگار ایسنا، شامگاه ۱۶ دی‌ماه، خیابان احمدآباد محل تجمع عده‌ای و ترافیک شدید برای دقایقی بود.

بیشتر حاضران، جوانان و نوجوانان بودند و نیروهای انتظامی نیز در سطح خیابان و همچنین داخل ایستگاه متروی طالقانی حضور داشتند که البته این حضور بیشتر جنبه نظارتی داشت.

در بین ساعات ظهر تا عصر امروز نیز خیابان ۱۷ شهریور و بازار رضا شاهد اعتراضات برخی کسبه بود که مغازه‌های خود را تعطیل کرده و عباراتی مانند "گرانی حق ما نیست" را بر روی پلاکاردهایی که در دست داشتند، نوشته بودند.

امشب همچنین جمعی از کسبه خیابان مدرس مشهد نیز مغازه‌های خود را بستند.