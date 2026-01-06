صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد

تعدادی از کسبه در اعتراض به آنچه وضعیت بد معیشتی می خواندند، در احمدآباد تجمع کردند. امروز بازار رضا و خیابان مدرس مشهد نیز شاهد حضور جمعی از بازاریان معترض بود.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۶۱
| |
5704 بازدید
گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد

به گزارش تابناک، طبق مشاهدات خبرنگار ایسنا، شامگاه ۱۶ دی‌ماه، خیابان احمدآباد محل تجمع عده‌ای و ترافیک شدید برای دقایقی بود.

بیشتر حاضران، جوانان و نوجوانان بودند و نیروهای انتظامی نیز در سطح خیابان و همچنین داخل ایستگاه متروی طالقانی حضور داشتند که البته این حضور بیشتر جنبه نظارتی داشت.

در بین ساعات ظهر تا عصر امروز نیز خیابان ۱۷ شهریور و بازار رضا شاهد اعتراضات برخی کسبه بود که مغازه‌های خود را تعطیل کرده و عباراتی مانند "گرانی حق ما نیست" را بر روی پلاکاردهایی که در دست داشتند، نوشته بودند.

امشب همچنین جمعی از کسبه خیابان مدرس مشهد نیز مغازه‌های خود را بستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مشهد اعتراضات بازاریان کسبه مشکلات معیشتی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمو پورنگ با یک استوری حرف دل همه را زد
وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
فرماندار ملکشاهی: جزئیات تیراندازی را برای مردم می‌گویم
وزیر علوم: باید روایت اول وقایع دانشگاه‌ها توسط خود ما باشد
واکنش نمایندگان ایلام به حادثه «ملکشاهی»
شهادت یک مأمور انتظامی در ملکشاهی + عکس
جزئیات تجمع اعتراضی در آبدانان
واکنش وزارت بهداشت به اتفاقات بیمارستان ایلام
واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
هشدار: سناریوی ناامنی جدید در راه است!
بازاریان اصفهان: بازار جای عرض اندام معاندین نیست
باید اعتراضات به حق مردم را شنید
کیهان: تجمع‌کنندگان هیچ مطالبه اقتصادی ندارند!
واکنش جالب یک کاربر به اکانت موساد به فارسی
افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان
اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات
بی‌اعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
دادستان کل: اعتراضات معیشتی باید شنیده شوند
در نشست پزشکیان با اصناف و بازاریان چه گذشت؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fI1
tabnak.ir/005fI1