واکنش نمایندگان ایلام به حادثه «ملکشاهی»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجمع نمایندگان استان ایلام در پی وقوع حادثه ناگوار در شهرستان ملکشاهی بیانیهای صادر کردند که به شرح زیر است.
«بسم الله الرحمن الرحیم
مجمع نمایندگان استان ایلام با نهایت تأسف و تأثر، وقوع حادثه ناگوار در شهرستان ملکشاهی را به عموم مردم شریف استان و بهویژه خانوادههای داغدار تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به بازماندگان این حادثه تلخ تقدیم میکند.
شهرستان ملکشاهی همواره نماد مقاومت، همبستگی و پایبندی به ارزشهای والای انقلاب اسلامی بوده و مردم فهیم، متعهد و شجاع این دیار در طول تاریخ، چه در عرصههای دفاع، چه در مسیر سازندگی و چه در صحنههای اجتماعی و فرهنگی، نقشی ماندگار و افتخارآمیز ایفا کردهاند. بیتردید این حادثه اندوهبار، هرگز نمیتواند خللی در اراده راسخ، صبر مثالزدنی و همبستگی عمیق مردم شریف ملکشاهی ایجاد کند.
مجمع نمایندگان استان ایلام ضمن قدردانی از صبر، متانت و شکیبایی خانوادههای محترم و تمامی مردم شهرستان ملکشاهی، از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان، آرامش، صبر جمیل و برای درگذشتگان، علو درجات مسئلت مینماید.
بدینوسیله مجمع نمایندگان استان ایلام تأکید مینماید که موضوع این حادثه بهصورت جدی و قاطع از طریق مراجع ذیربط و قانونی پیگیری خواهد شد و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مطابق قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت. این مجمع تمامی ظرفیتهای قانونی، انسانی و نظارتی خود را در راستای کاهش آثار این حادثه و حمایت از آسیبدیدگان به کار خواهد بست و همواره در کنار مردم شریف شهرستان ملکشاهی خواهد بود.
مردم بزرگوار و شریف ملکشاهی، شما همواره مایه افتخار استان ایلام و کشور بودهاید و همبستگی، شجاعت و ایستادگیتان الگویی ارزشمند برای جامعه اسلامی است.»