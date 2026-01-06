خوزستان سه بار لرزید / وقوع زلزله نسبتا شدید
به گزارش تابناک، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه در ساعت ۱۸:۳۷:۵۵ روز دوشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ در مرز استانهای کهگیلویه بویراحمد و خوزستان ثبت شد. مختصات این رخداد ۵۰.۲ درجه طول جغرافیایی ۳۱.۲۶ درجه عرض جغرافیایی و در عمق ۵ کیلومتری زمین اعلام شده است. این سومین زمین لرزه ثبت شده طی امروز در این محدوده بوده است.
عمق این زمینلرزه پنج کیلومتر زمین گزارش شده است. بر پایه اطلاعات منتشرشده، صیدون با فاصله ۱۶ کیلومتر، دیشموک با فاصله ۲۰ کیلومتر، قلعهرئیسی با فاصله ۲۴ کیلومتر نزدیکترین شهرها به کانون زمینلرزه هستند. شهرکرد در ۱۳۴ کیلومتری اهواز در ۱۴۴ کیلومتری کانون این لرزه قرار دارند.
گفتنی است، پیش از این زلزله نیز دو زمینلرزه با بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۵:۵۸:۱۰ حوالی لیکک با عمق ۱۰ کیلومتر، همچنین زمینلرزهای با بزرگی ۳ ریشتر در ساعت ۱۶:۰۲:۵۶ حوالی صیدون با عمق ۱۲ کیلومتر در همین محدوده به ثبت رسیده بود.
تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی احتمالی این زمینلرزهها منتشر نشده است.