مدارس ۶ شهرستان چهارمحال و بختیاری فردا تعطیل است
به دلیل برودت هوا و برای صرفهجویی در مصرف انرژی، فعالیت آموزشی همه مدارس و کودکستانها در شهرستانهای شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ فردا (چهارشنبه ۱۷ دی) در شبکه شاد برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۵۲| |
1544 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در روز سهشنبه ۱۶ دی، در اطلاعیهای از سوی آموزش و پرورش استان آمده است:
با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل برودت هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستانها درشهرستانهای شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ فردا چهارشنبه ۱۷ دی به صورت غیر حضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.
همچنین با توجه به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش کلیه امتحانات داخلی فردا چهارشنبه در سراسر استان لغو به زمان دیگری موکول خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟