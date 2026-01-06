مدارس ۶ شهرستان چهارمحال و بختیاری فردا تعطیل است

به دلیل برودت هوا و برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فعالیت آموزشی همه مدارس و کودکستان‌ها در شهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ فردا (چهارشنبه ۱۷ دی) در شبکه شاد برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در روز سه‌شنبه ۱۶ دی، در اطلاعیه‌ای از سوی آموزش و پرورش استان آمده است:

همچنین با توجه به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش کلیه امتحانات داخلی فردا چهارشنبه در سراسر استان لغو به زمان دیگری موکول خواهد شد.