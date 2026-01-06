ستاره اسپانیایی بارسلونا از احساسش پس از بازدید از مسجد شیخ زاید دوبی گفت. او تاکید کرد که حضور در مسجد به او آرامش می‌بخشد.

به گزارش تابناک به نقل از ارم نیوز، لامین یامال،ستاره جوان اسپانیایی و مهاجم تیم بارسلونا، از تاثیر عمیق بازدید اخیرش از مسجد شیخ زاید گفت و احساس منحصر به فرد آرامش و صلح را در این مکان توصیف کرد.

این بازدید در حاشیه حضور یامال در مراسم اعطای جوایز «گلوب ساکر» در دوبی انجام شد. این بازیکن جوان بارسلونا اخیرا برای شرکت در این مراسم معتبر در امارات متحده عربی حضور داشت.

در مراسم «گلوب ساکر»، برترین ستارگان لیگ اسپانیا برای فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۴ تجلیل شدند. در این مراسم رافینیا، هم‌تیمی یامال، به عنوان بهترین بازیکن و هانسی فلیک به عنوان بهترین مربی انتخاب شدند و خود یامال جایزه بهترین بازیکن جوان را دریافت کرد.

یامال احساسش را پس از بازدید از مسجد شیخ زاید اینگونه توصیف کرد: یک روز را در مسجد گذراندیم و صادقانه بگویم، مسجد حس آرامش زیادی می‌دهد؛ فارغ از اینکه چه دینی دارید. اگر به آنجا بروید آرامش را احساس خواهید کرد.

این ستاره اسپانیایی تاکید کرد که فضای معنوی داخل مسجد به هر بازدیدکننده‌ای، فارغ از تعلقات مذهبی‌اش، احساس عمیق آرامش می‌دهد. او همچنین گفت که مسلمان‌بودنش احساس شخصی آرامش و صلح را در او عمیق‌تر کرده است.