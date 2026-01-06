تکلیف امتحانات دانشگاه آزاد مشخص شد
به گزارش تابناک، امیر محجوب مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد در شبکه ایکس خطاب به دانشجویان دانشگاه آزاد از نحوه تصمیم گیری اخیر دانشگاه آزاد صحبت کرده و تاکید نموده که علت تفویض اختیار به واحدهای استانی ضمن عادی بودن شرایط کلی جامعه، بنا به مصلحت دانشجویان اتخاذ شده است. متن این پیام در شبکه ایکس بدین شرح است:
«عقلانیت مدیریتی؛ انعطاف مسئولانه
در روزهای اخیر، برخی دانشجویان پرسشهایی مطرح کردهاند مبنی بر اینکه چرا درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در واحدهای مختلف دانشگاهی خبرهای متفاوتی منتشر میشود. واقعیت آن است که این تفاوتها از منطق علمی و مدیریتی سرچشمه میگیرند.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا بر مسئولیت سیاستگذاری آموزش عالی و نظارت کلان خود، دستورالعملهایی مبنی بر برگزاری همه امتحانات به صورت حضوری صادر کردهاند. هدف از این رویکرد، حفظ کیفیت علمی و صیانت از اعتبار نظام آموزش عالی کشور است؛ بهویژه در رشتههای تخصصی، حضوری بودن امتحان شرط لازم برای ارزیابی واقعی توان علمی دانشجو محسوب میشود.
اما دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی کشور و نهادی با پراکندگی جغرافیایی در سراسر ایران، علاوه بر پایبندی به اصول کیفیت آموزشی، درک عمیقی از واقعیتهای دانشجویی و شرایط متغیر استانها دارد. به همین دلیل، در چارچوب همان سیاستهای ملی، اختیار تصمیمگیری دربارهی شیوهی برگزاری امتحانات (حضوری یا ترکیبی با ملاحظه وضعیت استان) به رؤسای محترم واحدهای استانی تفویض شده است تا نسبت به واقعیات محیطی و آرامش روانی دانشجویان تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
اکثریت شهرها و واحدهای دانشگاهی کشور در شرایط طبیعی و عادی قرار دارند و طبق برنامهی حضوری امتحانات را برگزار میکنند. شمار کمی از استانها با مشکلات موقتی روبهرو هستند که آن هم متغیر و قابل مدیریت است. بنابراین اتخاذ یک تصمیم واحد برای کل کشور، نه درست است و نه عاقلانه؛ عقلانیت مدیریتی، یعنی تطبیق تصمیم با واقعیت محلی.
از این رو، دانشگاه آزاد اسلامی با تفویض اختیار به رؤسای استانها، ضمن حفظ اصل حضوری بودن امتحانات، امکان تدبیر ترکیبی یا جابجایی تاریخ آزمونها را فراهم کرد تا شرایطی امن، آرام و منصفانه برای دانشجویان ایجاد شود.»