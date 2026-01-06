شهادت یک مأمور انتظامی در ملکشاهی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام شامگاه سه‌شنبه ۱۶ دی اعلام کرد: ستوان‌سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، در اثر اصابت مستقیم گلوله در ناآرامی‌های شهرستان ملکشاهی به‌شدت مجروح شد.

بنا بر اعلام این نهاد انتظامی، «این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه کادر درمان، به‌دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد».

همچنین در این اطلاعیه گفته شده که «در جریان این درگیری مسلحانه متأسفانه سه نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل، مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند».