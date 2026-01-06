صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت یک مأمور انتظامی در ملکشاهی + عکس

فرماندهی انتظامی استان ایلام از شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان در پی درگیری مسلحانه در ناآرامی‌های شهرستان ملکشاهی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۴۵
| |
3882 بازدید

شهادت یک مأمور انتظامی در ملکشاهی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام شامگاه سه‌شنبه ۱۶ دی اعلام کرد: ستوان‌سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، در اثر اصابت مستقیم گلوله در ناآرامی‌های شهرستان ملکشاهی به‌شدت مجروح شد.

بنا بر اعلام این نهاد انتظامی، «این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه کادر درمان، به‌دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد».

همچنین در این اطلاعیه گفته شده که «در جریان این درگیری مسلحانه متأسفانه سه نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل، مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلام ملکشاهی اعتراضات ناآرامی اغتشاشات
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر شبانه از اوضاع ملکشاهی
گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد
واکنش نمایندگان ایلام به حادثه «ملکشاهی»
شهادت جوان ۱۷ ساله در قم توسط اغتشاشگران
دستور پزشکیان به وزارت کشور درباره ناآرامی‌های ایلام
فرماندار ملکشاهی: جزئیات تیراندازی را برای مردم می‌گویم
جزئیات تجمع اعتراضی در آبدانان
گزارش فارس از ناآرامی‌های امروز ملک‌شاهی
قتل مشکوک یکی از کسبه همدان
جزئیاتی از ناآرامی‌های امروز ملکشاهی + شمار کشته‌ها
کشته شدن دو مهاجم در حمله به مرکز نظامی ایلام
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fHl
tabnak.ir/005fHl