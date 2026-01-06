فرماندار ملکشاهی: جزئیات تیراندازی را برای مردم میگویم
عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عباس شیخی، فرماندار ملکشاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعتراض، حق طبیعی و قانونی مردم است و مردم شریف، نجیب و مطالبهگر ملکشاهی همواره مطالبات خود را با نیت اصلاح امور و بهدور از هرگونه سوءنیت مطرح کردهاند. صدای مردم باید شنیده شود و مسئولان موظف به پاسخگویی و پیگیری مطالبات بهحق آنان هستند.
وی گفت: در عین حال، تأکید میشود که اعتراض نباید به خشونت و ناامنی منجر شود. انتظار میرود در ادامه مسیر مطالبهگری، با هوشیاری، خویشتنداری و مراقبت بیشتر، اجازه داده نشود حوادث تلخ تکرار شود. در این مسیر، نقش بزرگان، معتمدان، ریشسفیدان و نخبگان شهرستان در آرامسازی فضا و هدایت مطالبات، نقشی تعیینکننده و اثرگذار است.
شیخی گفت: اطمینان میدهم که این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است و بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی علل و عوامل و احقاق حقوق مردم، در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد و نتایج آن با شفافیت اطلاعرسانی خواهد شد.
فرمانداری شهرستان ملکشاهی، خود را در کنار مردم میداند و بر این باور است که راه برونرفت از مشکلات، گفتوگو، شنیدن صدای مردم و پرهیز از هرگونه تنش و خشونت است.