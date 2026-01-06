دستگیری شبکه مزدوری در مازندران

عکس آرشوی است.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات مازندران در ادامه سلسله عملیات‌های امنیتی علیه شبکه‌های سازمان‌یافته تحریک آفرین و تجزیه‌طلب، ۱۰ عضو از شبکه پشتیبان و مرتبطان کانال ضدامنیتی " شناسایی و شکار مزدور" در غرب استان را دستگیر کردند.

اداره کل اطلاعات مازندران اعلام کرد با استعانت از درگاه احدیت و در ذل توجهات ائمه معصومین (ع) طی اقدامات اطلاعاتی ده نفر از عناصر مرتبط با ادمین خارج‌نشین کانال شناسایی و شکار مزدور شناسایی و دستگیر شدند.

این کانال تلگرامی با ادعای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده ولی به‌صورت گسترده ضمن انتشار تصاویر مردم عادی در غرب استان مازندران و انتشار اخبار کذب و غیراخلاقی علیه آنها که بعضاً منجر به خودکشی و طلاق میان خانواده‌ها شده است اقدام به اخاذی از شهروندان استان نموده است. نام‌برده علاوه بر اخاذی و باج‌خواهی از افراد عادی بابت حذف مطالب منتشره در کانال تلگرامی، در راستای اقدامات خرابکارانه و تشویق مخاطبان خویش به شرکت در اغتشاشات و آتش‌زدن اماکن عمومی، ادارات دولتی، مراکز نظامی و انتظامی، شعارنویسی و ... نیز فعالیت می‌کرد.

این گروه برای تأمین و ایجاد منابع مالی یک تیم کلاهبرداری مالی و زمین‌خواری در غرب استان تشکیل داده است. دستگیرشدگان فعلی از عناصر اصلی و برخی مرتبطان مالی هستند که در این راستا منابع مالی و مسیر‌های انتقال پول به خارج از کشور نیز شناسایی شدند، همچنین از فروش اراضی و انتقال اسناد آنها بالغ بر صد میلیارد تومان و در نهایت انتقال به خارج از کشور برای سرکرده پیشگیری به عمل آمد.

سرکرده این جریان کامران بور متولد تنکابن می‌باشد که به اتهام قتل و شرارت در دهه ۸۰ مدتی در زندان‌های ساری و تنکابن به سر برده و پس از گذراندن چند سال حبس با مرخصی از زندان بیرون‌آمده و از کشور متواری شد.

وی که در شهر نورنبرگ کشور آلمان زندگی می‌کند مدتی با نام مستعار سوشیانت آرایامس باوند در فضای مجازی افکار انحرافی خود در قالب یک فرقه عرفانی به نام مانترا (عرفان چریکی) را ترویج داده و پیروانی جذب کرد که در سال‌های گذشته مورد ضربه قرار گرفتند.

نامبرده پس از ضربه به فرقه مانترا در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۷ با ایجاد گروه تلگرامی شناسایی و شکار مزدور و پس از کسب شهرت نسبی با هدف مبارزه مسلحانه با نظام و تجزیه طلبی شمال کشور بخصوص حوزه غرب مازندران از رامسر تا نوشهر گروهک جنبش رستاخیز ایرانیکا کاسپیلند را ایجاد کرد.