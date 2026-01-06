در تحولی ناگهانی در جنوب یمن، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن از کاخ ریاست‌جمهوری معاشیق در عدن عقب‌نشینی کردند و آن را به نیروهای «العمالقة» تحت حمایت عربستان سپردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، منابع رسانه‌ای یمنی از عقب‌نشینی نیروهای وابسته به «شورای انتقالی جنوب» از کاخ ریاست جمهوری معاشیق در استان عدن، واقع جنوب یمن، و تحویل آن به نیروهای سلفی موسوم به «الویه العمالقة » خبر دادند. نیروهایی که قرار است در مرحله بعد، کاخ را به نیروهای «درع الوطن» تحت حمایت ریاض واگذار کنند که انتظار می‌رود به‌زودی وارد عدن شوند.

وبگاه شبکه المیادین نیز با بازنشر این خبر نوشت که «شورای ملی حضرموت» که مورد حمایت عربستان است، روز شنبه اعلام کرد: «شهر سیئون، مرکز وادی حضرموت، به فرزندانش بازگشته است» و تأکید کرد که «امنیت و ثبات بازیابی شده و وضعیت میدانی به سود نظام و اقتدار دولت تثبیت شده است».

در همین زمینه، سخنگوی «شورای انتقالی جنوب» در یمن، انور التمیمی، دو روز پیش گفته بود که استان حضرموت تحت کنترل مستقیم نظامی نیروهایی قرار گرفته که از دستورات رئیس «شورای رهبری ریاستی»، رشاد العلیمی، تبعیت می‌کنند.

در روزهای اخیر تحرکات سیاسی و نظامی در جنوب یمن شدت گرفته است. شامگاه دوشنبه یک منبع یمنی فاش کرد که هیأتی به ریاست عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن (مورد حمایت امارات)، به درخواست ائتلاف تحت رهبری عربستان راهی ریاض می‌شود. این سفر پس از گزارش‌هایی درباره ضرب‌الاجل داده‌شده به الزبیدی برای حضور در ریاض یا ترک عدن ـ که تحت کنترل نیروهای اوست ـ صورت گرفت.

یک روز پیش از این سفر، ابوزرعه المحرمی، فرمانده نیروهای سلفی «العمالقه» و معاون الزبیدی، وارد ریاض شد و با وزیر دفاع عربستان خالد بن سلمان دیدار کرد. او از چهره‌های برجسته حامی جدایی جنوب یمن به شمار می‌رود.

دو روز پیش نیز، طارق صالح، فرمانده «مقاومت ملی» وابسته به امارات و برادرزاده علی عبدالله صالح، وارد ریاض شد. صالح و المحرمی همراه با الزبیدی و فرج البحسنی اخیراً بیانیه‌ای صادر کردند که در آن تصمیم رشاد العُلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، برای اخراج نیروهای اماراتی از کشور را رد کردند.

در همین حال، رشاد العُلیمی از عربستان خواسته است میزبانی کنفرانسی برای حل بحران جنوب را بر عهده گیرد. خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» گزارش داد که العُلیمی امیدوار است این نشست همه جریان‌ها و شخصیت‌های جنوبی، از جمله شورای انتقالی، را دربرگیرد.

عربستان نیز با صدور بیانیه‌ای از برگزاری کنفرانسی جامع در ریاض استقبال کرده و همه جریان‌های جنوبی را به مشارکت فعال برای یافتن راه‌حل‌های عادلانه و پاسخگو به خواسته‌های مشروع جنوبی‌ها دعوت کرده است.