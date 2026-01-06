صفحه خبر لوگوبالا تابناک
گزارش فارس از ناآرامی‌های امروز ملک‌شاهی

به دنبال برگزاری مراسم تشییع ۲ تن از کشته‌های ناآرامی روز شنبه در ملک‌شاهی، جمعی از تشییع کنندگان وارد شهر شده و ناآرامی‌های ایجاد کردند.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۲۹
| |
6451 بازدید
|
۱

گزارش فارس از ناآرامی‌های امروز ملک‌شاهی

به گزارش تابناک به نقل از فارس از ایلام، عصر امروز از حوالی ساعت ۱۵ مراسم تشییع ۲ تن از کشته‌های ناآرامی‌های روز شنبه در ملک‌شاهی در گلزار امام حسین برگزار شد.

در جریان این مراسم تعدادی از حاضرین شروع به سر دادن شعار‌های تند و ساختارشکنانه کردند.

پس از پایان مراسم از ساعت ۱۷:۱۵ جمعی حدودا ۱۰۰ نفره از تشییع‌کنندگان از جمعیت جدا شده و وارد شهر شدند و در حوالی میدان شهید بهشتی ملک‌شاهی ۳ بانک را تخریب و اسناد و تجهیزات داخل بانک را به آتش کشیدند.

نیرو‌های پلیس از اغتشاشگران خواستند تا متفرق شوند، اما برخی از آنها شروع به شلیک به سمت نیرو‌های پلیس نمودند.
بررسی‌های اولیه از زخمی شدن چند نیروی پلیس و شهادت یک نفر در این حوادث حکایت دارد.

مشاهدات خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در بین اغتشاشگران افراد غیربومی حضور داشتند که در جریان مراسم‌های تشییع و بزرگداشت دست به تهییج مردم زده بودند.

برخی منابع از حضور اعضای گروهک‌های تروریستی در حوادث امروز خبر دادند.

در حال حاضر تیراندازی در شهر متوقف شده و تلاش نیرو‌های حافظ امنیت برای دستگیری اغتشاشگران ادامه دارد.

تکمیلی:
ستوان‌سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

ایلام ملکشاهی اعتراضات اغتشاشات ناآرامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
9
پاسخ
قطعا گزارش فارس صحیح و قابل استناده
