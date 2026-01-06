به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اعلام کرد: ️به‌منظور مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران و کشور محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه تا صبح شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در صورت افزایش حجم تردد در برخی محورهای مواصلاتی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این محدودیت‌ها منوط به افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه خواهد بود، افزود: زمان و نحوه اجرای محدودیت‌ها متناسب با شرایط ترافیکی هر محور متغیر است.

رئیس پلیس راه مازندران اضافه کرد: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۰ دی در محورهای کرج–چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.

عبادی درباره محور چالوس اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه ۱۷، پنج‌شنبه ۱۸ و شنبه ۲۰ دی‌ماه درصورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت به اجرا درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۲ ظهر جمعه ۱۹ دی‌ماه تردد از ابتدای آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد، افزود: از ساعت ۱۳ انسداد کامل از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس اعمال می‌شود،

و از ساعت ۱۵ محور مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه از مسیر شمال به جنوب خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان مازندران یادآور شد: تردد ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت دارند، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه تردد نخواهند داشت.

عبادی درباره محور هراز گفت: درصورت افزایش ترافیک و با تشخیص پلیس راه، در روزهای پنجشنبه و جمعه محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین تصریح کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و تردد تمامی تریلرها از محور هراز ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران اضافه کردد تردد تمامی کامیون‌ و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد در محور هراز را نخواهند داشت.

عبادی از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، در تأمین ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.