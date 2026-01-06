صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات محدودیت ترافیکی ۴ روزه در جاده‌های شمال

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از روز چهارشنبه ۱۷ تا صبح شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در صورت افزایش حجم تردد در برخی محورهای مواصلاتی اعمال خواهدشد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۲۴
| |
1224 بازدید
جزئیات محدودیت ترافیکی ۴ روزه در جاده‌های شمال

به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اعلام کرد: ️به‌منظور مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران و کشور محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه تا صبح شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در صورت افزایش حجم تردد در برخی محورهای مواصلاتی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این محدودیت‌ها منوط به افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه خواهد بود، افزود: زمان و نحوه اجرای محدودیت‌ها متناسب با شرایط ترافیکی هر محور متغیر است.

رئیس پلیس راه مازندران اضافه کرد: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۰ دی در محورهای کرج–چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.

 عبادی درباره محور چالوس اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه ۱۷، پنج‌شنبه ۱۸ و شنبه ۲۰ دی‌ماه درصورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت به اجرا درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۲ ظهر جمعه ۱۹ دی‌ماه تردد از ابتدای آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد، افزود: از ساعت ۱۳ انسداد کامل از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس اعمال می‌شود،

و از ساعت ۱۵ محور مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه از مسیر شمال به جنوب خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان مازندران یادآور شد: تردد ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت دارند، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه تردد نخواهند داشت.

عبادی درباره محور هراز گفت: درصورت افزایش ترافیک و با تشخیص پلیس راه، در روزهای پنجشنبه و جمعه محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین تصریح کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و تردد تمامی تریلرها از محور هراز ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران اضافه کردد تردد تمامی کامیون‌  و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی  در روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد در محور هراز را نخواهند داشت.

عبادی از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، در تأمین ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس راه جاده های شمال محدودیت های ترافیکی جاده هراز جاده چالوس
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واژگونی اتوبوس در محور هراز
آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور
وضعیت ترافیکی و جوی محورهای هراز و چالوس
جاده چالوس یکطرفه شد
تشدید برف و کولاک در محورهای برون‌شهری چند استان 
جاده چالوس یکطرفه شد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fHQ
tabnak.ir/005fHQ