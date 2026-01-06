جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز سه‌شنبه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.