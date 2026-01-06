جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا + عکس
جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به میزبانی رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز سهشنبه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
