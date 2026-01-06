حسین سیمایی وزیر علوم با اشاره به شرایط جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم، تصریح کرد: اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد باید روایت اول آن توسط خود ما منتشر شود و اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف و مسئولانه صورت گیرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به آرامش کشور منجر شود.

وزیر علوم: باید روایت اول وقایع دانشگاه‌ها توسط خود ما باشد

به گزارش تابناک به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که به صورت حضوری و مجازی در سالن «شهدای جهاد علمی» این وزارت برگزار شد، پیشنهاد داد دانشگاه‌ها تمامی ظرفیت‌های خود را معرفی و در اختیار دانشجویان قرار دهند.

سیمایی هدف از این اقدام را ایجاد فضای منطقی برای گفت‌وگو میان دانشجویان، تشکل‌ها، شوراها و مسئولان دانشگاه عنوان کرد.

وزیر علوم همچنین از روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواست به همراه معاونان خود در صحنه و میدان دانشگاه حضور فعال داشته باشند.

سیمایی تأکید کرد هیئت رئیسه دانشگاه‌ها با وجود مجازی شدن کلاس‌ها باید در دانشگاه حاضر باشند.

سیمایی با اشاره به شرایط جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم، تصریح کرد: اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد باید روایت اول آن توسط خود ما منتشر شود و اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف و مسئولانه صورت گیرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به آرامش کشور منجر شود.